Σπάει ταμεία η νέα Mercedes – Όποιος την παραγγείλει τώρα θα περιμένει μέχρι το 2027

Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη για το νέο SUV, που η Mercedes πρέπει να αναζητήσει άμεσα τρόπο για να καλύψει την παραγωγή. Ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τους 7 μήνες.

Παρουσιάστηκε πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2025 και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η Mercedes έλαβε τόσες παραγγελίες που αναγκάστηκε να προσαρμόσει άμεσα τον όγκο παραγωγής. Με το πέρας του χρόνου όμως, η ζήτηση για τη νέα γενιά του SUV αυξήθηκε με τέτοιους ρυθμούς που οι Γερμανοί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Σύμφωνα με το Automotive News Europe, εκπρόσωπος της Mercedes παραδέχθηκε πως οι παραγγελίες δεν έχουν κλείσει απλά για το 2026, αλλά για το μισό του επόμενου έτους. Στη Γερμανία, οι πελάτες που παραγγέλνουν σήμερα το αυτοκίνητο αντιμετωπίζουν αναμονή τουλάχιστον επτά μηνών. Ωστόσο, ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται και από την έκδοση που θα επιλέξουν, καθώς για ορισμένες διαμορφώσεις η παραλαβή δεν αναμένεται πριν από το τρίτο ή ακόμη και το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Το αυτοκίνητο που έκανε sold out δεν είναι άλλο από την ηλεκτρική Mercedes GLC, η οποία ειναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα με τιμές από 65.950 ευρώ.

Βέβαια, εδώ, πρέπει να σημειώσουμε ότι, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεν οφείλονται μόνο στη ζήτηση. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα προβλήματα στην προμήθεια εξαρτημάτων, τα οποία δυσκολεύουν την ομαλή εξέλιξη της παραγωγής.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, η Mercedes είχε σχεδιάσει να προμηθεύεται μπαταρίες από το νέο εργοστάσιο της CATL στην Ουγγαρία. Ωστόσο, καθυστερήσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και ζητήματα διαχείρισης λυμάτων φέρεται να ανάγκασαν τον προμηθευτή να αποστέλλει μπαταρίες από την Κίνα, επιμηκύνοντας τον χρόνο προμήθειας.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και στην προμήθεια καλωδιώσεων, έπειτα από διακοπές στην παραγωγή εργοστασίου Γερμανού προμηθευτή στο Μαρόκο.

Ο επικεφαλής πωλήσεων της Mercedes, Mathias Geisen, έχει ήδη αναγνωρίσει ότι υπάρχουν περιορισμοί στην προμήθεια εξαρτημάτων, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρώτη σε πωλήσεις η GLC

Η αμιγώς ηλεκτρική GLC κατασκευάζεται στη Βρέμη και κυκλοφόρησε στην Ευρώπη τον Μάρτιο. Οι θερμικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των plug-in hybrid, αναμένονται στις αρχές του 2027.

Μάλιστα, η GLC ήταν το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της Mercedes παγκοσμίως σε τέσσερις από τις τελευταίες πέντε χρονιές, ενώ διατηρεί την πρώτη θέση και στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

Δείτε εδώ τη δοκιμή της ηλεκτρικής Mercedes-Benz GLC 400 4Matic

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης. Στη Γερμανία, το ποσοστό των ηλεκτρικών GLC επί του συνόλου των ταξινομήσεων του μοντέλου αυξήθηκε από 10% σε 44% μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου. Σε ολόκληρη την Ευρώπη το αντίστοιχο μερίδιο ξεπέρασε το 50%, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώθηκε πάνω από το 25%.

Οι τιμές της νέας Mercedes GLC στην Ελλάδα

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο έρχεται σε τρεις εκδόσεις. Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η GLC 250 electric, η οποία παίρνει ισχύ από έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 354 ίππους και 505 Nm ροπής. Οι επιδόσεις αυτές επιτρέπουν στο όχημα να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 210 χλμ./ώρα.

Φέρει μπαταρία χωρητικότητας 85 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία έως 650 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τη φόρτιση, σε ταχυφορτιστή απαιτούνται μόλις 22 λεπτά για να αυξηθεί η ενέργεια από το 10% στο 80%, ενώ 10 λεπτά στην πρίζα αρκούν για την ανάκτηση 265 χιλιομέτρων αυτονομίας.

Ακολουθεί η GLC 300 4MATIC, η οποία συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνολική ισχύ 421 ίππων και ροπή 800 Nm, ρίχνοντας τον χρόνο για το «0-100» στα 4,7 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο αυτό αξιοποιεί επίσης τη μικρότερη μπαταρία των 85 kWh, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 616 χιλιομέτρων. Με τη χρήση ταχυφορτιστή ισχύος 320 kW, η διαδικασία φόρτισης 10%-80% ολοκληρώνεται εξίσου σε 22 λεπτά, ενώ μέσα σε 10 λεπτά εξασφαλίζονται επιπλέον 255 χιλιόμετρα διαδρομής.

Στην κορυφή βρίσκεται η GLC 400 4MATIC με τους 489 ίππους και την μπαταρία των 94 kWh. Η αυτονομία ανέρχεται έως τα 715 χλμ και μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως και 330 kW σε συνεχές ρεύμα, παρέχοντας από 240 έως 305 χιλιόμετρα, σε μόλις 10 λεπτά της ώρας.

Όσο για τις τιμές, η GLC 250 Electric κοστίζει 65.950 ευρώ, η GLC 300 4MATIC Electric ανεβαίνει στα 69.500 ευρώ και η GLC 400 4MATIC Electric στα 71.950 ευρώ.