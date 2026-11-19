Σημαντική άνοδο της τάξης του 60% σημείωσαν οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα.

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζεται η στροφή των Ευρωπαίων οδηγών προς την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, καθώς οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν άλμα άνω του 60% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η πολύ θετική αυτή πορεία αποδίδεται στον συνδυασμό των κρατικών επιδοτήσεων, των υψηλών τιμών του υγρών καυσίμων, αλλά και της αυξημένης διαθεσιμότητας πιο προσιτών οικονομικά ηλεκτρικών μοντέλων στην αγορά.

1 στα 3 νέα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι οργανισμοί E-Mobility Europe, New Automotive και Fier Automotive, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα απέσπασαν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής αγοράς αυτοκινήτου σε 18 βασικές ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών έφτασαν τις 295.252 μονάδες τον Οκτώβριο, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 32,1%.

Σε επίπεδο έτους, έχουν ήδη ταξινομηθεί 2,33 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, επίδοση αυξημένη κατά 40,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα εντυπωσιακά αυτά μεγέθη καταγράφονται μάλιστα σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς στις Βρυξέλλες βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ενδεχόμενη χαλάρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων για το 2035.

Η εικόνα ανά αγορά

Στις επιμέρους εθνικές αγορές, η εικόνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δύο μεγαλύτερες αγορές της ηπείρου έδωσαν ισχυρό παρών, με τη Γαλλία να αγγίζει μερίδιο αγοράς 41,5% και 61.958 ταξινομήσεις, και τη Γερμανία να ακολουθεί στο 37% με 94.069 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους της.

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Την ίδια στιγμή, οι σκανδιναβικές χώρες διατηρούν τα σκήπτρα ως η πιο εξηλεκτρισμένη περιοχή της Ευρώπης. Η Νορβηγία κατέγραψε το σχεδόν απόλυτο 98,8% του μεριδίου αγοράς, με τη Δανία να ακολουθεί στο 88,4%, τη Φινλανδία στο 59,9% και τη Σουηδία στο 51,1%. Εξίσου υψηλές επιδόσεις σημείωσαν το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, όπου τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν περίπου το 50% των νέων ταξινομήσεων για τον περασμένο μήνα.

Στον αντίποδα, ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να κινούνται με σαφώς πιο αργούς ρυθμούς. Η Τσεχία, η Πολωνία και η Ιταλία παρέμειναν μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη διείσδυση ηλεκτρικών στην Ευρώπη, καταγράφοντας μερίδια αγοράς 9,3%, 6,2% και 5,9% αντίστοιχα, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες εξελίσσεται η αυτοκίνηση στη Γηραιά Ήπειρο.