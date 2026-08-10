Στα 4,25 δισ. δολάρια οι πωλήσεις της Goodyear το β’ τρίμηνο του 2026

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων ελαστικών διαμορφώθηκε σε 36,5 εκατομμύρια μονάδες.

Η Goodyear ανακοίνωσε αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 που Ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street τα αποτελέσματα της Goodyear για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αν και οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια βάση στα 4,25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων ελαστικών διαμορφώθηκε σε 36,5 εκατομμύρια μονάδες. Μετά την προσαρμογή για την επίδραση από την πώληση του τομέα Χημικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και της μάρκας Dunlop, ύψους 153 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οργανικές καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,4%, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου όγκου πωλήσεων ελαστικών.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η Goodyear κατέγραψε καθαρές ζημιές ύψους 204 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0,71 δολάρια ανά μετοχή, έναντι καθαρών κερδών 254 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0,87 δολαρίων ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 περιλάμβαναν αρκετά σημαντικά κονδύλια, μεταξύ των οποίων, σε προ φόρων βάση, δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους 29 εκατομμυρίων δολαρίων.