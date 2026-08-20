Στα 6 δισ. λίρες ανήλθαν τα έσοδα β’ τριμήνου της JLR

Η συνολική ρευστότητα στις 30 Ιουνίου 2026 ανερχόταν σε 5,9 δισ. λίρες.

Τα έσοδα της Jaguar Land Rover (JLR) για το β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 6,0 δισ. λίρες, μειωμένα κατά 9,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026.

Οι όγκοι πωλήσεων και η κερδοφορία επηρεάστηκαν σε ετήσια βάση από τη μείωση κατά 9,2% των χονδρικών πωλήσεων, η οποία προκλήθηκε από περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα και αναστάτωση στην αγορά, μεταξύ άλλων και από πυρκαγιά σε σημαντικό προμηθευτή εξαρτημάτων στην αρχή του τριμήνου.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 2,8% το πρώτο τρίμηνο, από 4,0% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα κέρδη μετά φόρων για το τρίμηνο ανήλθαν σε 66 εκατ. λίρες, έναντι 248 εκατ. λιρών την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Η συνολική ρευστότητα στις 30 Ιουνίου 2026 ανερχόταν σε 5,9 δισ. λίρες.