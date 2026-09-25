Στα ρεκόρ Guiness: Ηλεκτρικό Audi έκανε 1.338 χλμ με μία φόρτιση

Το αυτοκίνητο παρέμεινε στους δημόσιους δρόμους και αντιμετώπισε την κανονική κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ώρας αιχμής.

Ο Miko Marczyk το έκανε ξανά. Αφού πέρσι κατάφερε να διανύσει 2.831 χιλιόμετρα με ένα Skoda Superb diesel με ένα μόνο γέμισμα ρεζερβουάρ, ο Πολωνός οδηγός ράλι κατέγραψε τώρα ακόμη ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής. Αυτή τη φορά, αντικατέστησε το diesel με ηλεκτρόνια και κατάφερε να διανύσει 1.338 χιλιόμετρα με ένα Audi A6 Sportback E-Tron.

Το 2025, ο Marczyk οδήγησε ένα Superb τέταρτης γενιάς σε ένα ταξίδι σε όλη την Ευρώπη, πετυχαίνοντας μέση κατανάλωση μόλις 2,61 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Τώρα επέστρεψε με μια εντελώς διαφορετική πρόκληση αυτονομίας, παραμένοντας ωστόσο εντός του Ομίλου Volkswagen.

Αυτή τη φορά, ο Marczyk πήρε στα χέρια του το πολυτελές liftback της Audi, το οποίο διαθέτει αυτονομία έως και 777 χιλιόμετρα, όμως ο οδηγός ράλι κατάφερε να ταξιδέψει περίπου 72% μακρύτερα από τα επίσημα νούμερα.

Ο Marczyk κινήθηκε κατά μήκος του Βιστούλα, περνώντας από την Κρακοβία, το Σαντόμιες, τη Βαρσοβία, το Τορούν και το Γκρούντζιοντζ, προτού φτάσει στο Χελ, στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας. Στη συνέχεια, πήρε τον δρόμο της επιστροφής, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την ίδια διαδρομή. Περισσότερες από 45 ώρες μετά την εκκίνησή του, το A6 έμεινε τελικά από μπαταρία κάπου μεταξύ του Τορούν και του Τσιεχοτσίνεκ.

Και όχι, δεν πέτυχε αυτή την επίδοση βάζοντας το Audi πάνω σε τρέιλερ για το μισό ταξίδι. Το αυτοκίνητο παρέμεινε στους δημόσιους δρόμους και αντιμετώπισε την κανονική κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ώρας αιχμής. Η μέση θερμοκρασία ήταν περίπου 15 βαθμοί Κελσίου, αν και κατά τη διάρκεια της διαδρομής έπεσε έως και στους 7°C.

Το πραγματικά εξωπραγματικό νούμερο, ωστόσο, είναι η κατανάλωση ενέργειας. Ο Marczyk κατέγραψε μέση κατανάλωση μόλις 7,09 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, δηλαδή λιγότερο από τη μισή επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση του A6 Sportback E-Tron.

Φυσικά, το ίδιο το Audi αξίζει μεγάλο μέρος της αναγνώρισης. Το A6 Sportback E-Tron είναι το πιο αεροδυναμικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία. Διαθέτει επίσης μια μεγάλη μπαταρία με καθαρή χωρητικότητα 94,9 kWh, ενώ η αναγεννητική πέδηση μπορεί να αποδώσει έως και 220 kW. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι περίπου το 95% των καθημερινών φρεναρισμάτων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ανάκτησης ενέργειας.

Ο Marczyk ακολούθησε επίσης τις συνήθεις «εντολές» για οικονομία: να γνωρίζεις καλά το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιείς έξυπνα την αναγεννητική πέδηση, να διατηρείς τα ελαστικά στη σωστή πίεση, να προβλέπεις την κίνηση και να αποφεύγεις τις περιττές επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις.