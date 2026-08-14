Στα σκαριά η επιστροφή του Ford Focus – Οι πρώτες πληροφορίες

To Ford Focus, ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της μάρκας στην Ευρώπη, αναμένεται να επιστρέψει στο προσκήνιο τα επόμενα χρόνια.

Το Ford Focus, ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα του C-segment, έπαψε να παράγεται στα εργοστάσια της αμερικανικής μάρκας στα τέλη του 2025.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η Ford διαγράφει τα 27 έτη παρουσίας του μοντέλου στον κόσμο της αυτοκίνησης και τις 12 εκατομμύρια πωλήσεις που κατάφερε να συγκεντρώσει το μοντέλο και για αυτό, πληροφορίες από το στρατόπεδο της μάρκας κάνουν λόγο πως το οικογενειακό χάτσμπακ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Θα ασπαστεί τον υβριδισμό

Οι φήμες κάνουν λόγο πως η Ford εργάζεται πάνω σε ένα νέο οικογενειακό crossover για το C-segment, το οποίο λέγεται ότι είναι εμπνευσμένο από την κληρονομιά της μάρκας στον «μηχανοκίνητο αθλητισμό». Αυτό το μοντέλο θα μπορούσε κάλλιστα να υιοθετήσει το όνομα Focus.

Ορισμένες λεπτομέρειες έχουν γίνει ήδη γνωστές. Ενδεικτικά, γίνεται λόγος πως, στη νέα του γενιά, θα συνδυάζεται με υβριδικά, plug-in υβριδικά και REEV σύνολα, ενώ πολλές είναι οι πιθανότητες να το δούμε να υιοθετεί και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές. Η τελική απόφαση της Ford θα εξαρτηθεί από το εάν το μοντέλο θα αναπτυχθεί αποκλειστικά από τη μάρκα ή θα είναι αποτέλεσμα κάποιας κοινοπραξίας, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής του και να επιταχυνθεί ο χρόνος ανάπτυξης του αυτοκινήτου.

Τα επόμενα μοντέλα της Ford

Η μελλοντική προϊοντική γκάμα της Ford θα αποτελείται από το νέο Fiesta, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028, ενώ το ίδιο έτος αναμένεται να έρθει στην αγορά και το επόμενης γενιάς Puma. H οικογένεια μοντέλων θα επεκταθεί με το ευρωπαϊκών προδιαγραφών Bronco και δύο ακόμη crossover/SUV.