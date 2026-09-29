Στα σκαριά το πρώτο SUV της McLaren

Το νέο SUV υψηλών επιδόσεων που βρίσκεται υπό ανάπτυξη αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την αύξηση των πωλήσεων μέσω της παροχής περισσότερων επιλογών στους πελάτες.

Η βρετανική εταιρεία κατασκευής supercars, McLaren,ανακοίνωσε επένδυση ύψους 675 εκατομμυρίων δολαρίων στις δραστηριότητες παραγωγής και μηχανικής της στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους.

Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου της SUV, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για την κατασκευή ηλεκτρικού οχήματος λόγω έλλειψης ζήτησης από τους πελάτες.

«Η McLaren Automotive ενισχύει τη δέσμευσή της στη Βρετανία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Bρετανός πρωθυπουργός, Andy Burnham .

Το σχέδιο επέκτασης της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο που οι αυτοκινητοβιομηχανίες του κλάδου προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren, Nick Collins, δήλωσε στο Reuters ότι το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας έπεται της αναδιάρθρωσης που πραγματοποιήθηκε πέρσι, μετά την εξαγορά της από την CYVN Holdings του Άμπου Ντάμπι –η οποία απέκτησε επίσης μειοψηφικό μερίδιο στη δραστηριότητα της McLaren στη Formula 1.

Πλέον, βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι.

Πέρσι, η McLaren περιόρισε δραστικά τα υπερβολικά αποθέματα των αντιπροσώπων, καταργώντας τη μία από τις δύο βάρδιες παραγωγής στο εργοστάσιο συναρμολόγησης της έδρας της στο Γουόκινγκ της Αγγλίας, ενώ πλέον έχει μεταβεί σε μοντέλο παραγωγής κατόπιν παραγγελίας, ώστε να αποφύγει τις εκπτώσεις και να ενισχύσει τις αξίες μεταπώλησης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, οι πωλήσεις μειώθηκαν στα περίπου 2.000 αυτοκίνητα το 2025, από λίγο λιγότερα από 3.300 το 2024.

Το νέο SUV υψηλών επιδόσεων που βρίσκεται υπό ανάπτυξη αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την αύξηση των πωλήσεων μέσω της παροχής περισσότερων επιλογών στους πελάτες, με αρκετά μοντέλα να βρίσκονται στα σκαριά, αν και ο Collins αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το προϊόν ή ημερομηνίες κυκλοφορίας.

«Θα το κάνουμε με τον χαρακτηριστικό τρόπο της McLaren», δήλωσε ο Collins αναφερόμενος στο SUV. «Θα προσφέρει κάτι μοναδικό στην κατηγορία, το οποίο πιστεύουμε ότι οι πελάτες θα εκτιμήσουν», τόνισε.

Τα SUV έχουν εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για τους κατασκευαστές πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, διευρύνοντας τη βάση των πελατών τους πέρα από τους παραδοσιακούς αγοραστές σπορ οχημάτων, ώστε να καλύψουν την έντονη ζήτηση για πολυτελή οχήματα πολλαπλών χρήσεων.

Στη Lamborghini, το SUV Urus έχει δώσει ώθηση στην αύξηση των πωλήσεων της μάρκας από την κυκλοφορία του το 2018. Η ανταγωνίστρια Ferrari έχει περιορίσει την παραγωγή του SUV Purosangue -το οποίο κοστίζει περίπου 450.000 ευρώ (519.000 δολάρια)- προκειμένου να διατηρήσει τον αποκλειστικό χαρακτήρα του οχήματος.

Το SUV Bentayga αποτελεί το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις της Bentley, της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελών οχημάτων.

Ο Michael Straughan, Διευθυντής Λειτουργιών (COO) της McLaren, δήλωσε ότι η εταιρεία χρειαζόταν ανάπτυξη προκειμένου να μειώσει το κόστος των υλικών και να αυξήσει τα κέρδη της, και ότι ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό ήταν η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, ξεκινώντας από το SUV.

Παρόλο που η Ferrari παρουσίασε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το Luce, ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren, Collins, δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία δεν σχεδιάζει προς το παρόν κάποιο ηλεκτρικό όχημα, καθώς δεν υπάρχει σχετική ζήτηση από τους πελάτες.

«Θα κατασκευάσουμε ηλεκτρικό όχημα όταν μας το ζητήσουν οι πελάτες μας», είπε. «Και δεν το ζητούν», επεσήμανε.