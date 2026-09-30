Σταμάτησε Tesla ως «αστυνομικός» – Τελικά συνελήφθη ο ίδιος

Η αστυνομία αναζητά πιθανά άλλα θύματα, μετά από περιστατικό όπου ένα Chevrolet pickup με φώτα που έμοιαζαν με φώτα περιπολικού φέρεται να σταμάτησε ένα Tesla.

Ένας άνδρας στην Αριζόνα των ΗΠΑ προσποιήθηκε τον αστυνομικό, σταμάτησε έναν άλλο οδηγό, κάλεσε την πραγματική αστυνομία και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Όταν τελικά έφτασαν, συνέλαβαν εκείνον και όχι τον οδηγό του αυτοκινήτου που φέρεται να είχε σταματήσει παράνομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε, στον νότιο κλάδο του Interstate 17, κοντά στην Dove Valley Road στο Φοίνιξ.

Σύμφωνα με το Arizona Department of Public Safety, ένας άνδρας που οδηγούσε ένα Chevrolet pickup χρησιμοποίησε κόκκινα και μπλε φώτα, παρόμοια με αυτά των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, τα οποία ήταν τοποθετημένα στο ταμπλό, για να σταματήσει ένα ασημί Tesla sedan στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Εδώ είναι που η ιστορία γίνεται πραγματικά παράξενη.

Το AZDPS αναφέρει ότι ο άνθρωπος που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν ο ίδιος άνδρας που είχε σταματήσει το Tesla.

Παρέμεινε στο σημείο, βρισκόταν σε επικοινωνία με τις αρχές και περίμενε τους αστυνομικούς να φτάσουν. Αυτό, αναμφίβολα, έκανε την έρευνα αρκετά πιο εύκολη.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν και μίλησαν με όλους όσοι εμπλέκονταν στο περιστατικό, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του Chevrolet δεν είχε καμία εξουσιοδότηση από τις αρχές και δεν συνδεόταν με καμία αστυνομική υπηρεσία.

Συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για προσποίηση αστυνομικού.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του.

Το γιατί φέρεται να αποφάσισε ότι το Tesla έπρεπε να σταματήσει δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους ερευνητές, όμως, είναι το ενδεχόμενο να μην ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησε να παίξει τον ρόλο του τροχονόμου.

Φωτογραφία: Arizona Department of Safety

Το Arizona Department of Public Safety ζητά από οποιονδήποτε μπορεί να έχει σταματήσει στο παρελθόν από τον ίδιο άνδρα ή το ίδιο όχημα να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Το φορτηγό περιγράφεται ως ένα παλαιότερο Chevrolet 2500-series-style pickup, γκρι ή ασημί χρώματος, με κόκκινα και μπλε φώτα τοποθετημένα πάνω ή πίσω από το ταμπλό και ορατά μέσα από το παρμπρίζ.