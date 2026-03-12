Stellantis: Έκδοση υβριδικών ομολόγων αξίας 5 δισ. ευρώ

Τον περασμένο μήνα η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει απομειώσεις ύψους 22,2 δισ. ευρώ, αφού εγκατέλειψε την επιθετική προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Stellantis γνωστοποίησε ότι εξέδωσε υβριδικά ομόλογα αξίας 5 δισ. ευρώ, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση μεγάλων απομειώσεων λόγω αναθεώρησης της στρατηγικής της για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα καταγράψει απομειώσεις ύψους 22,2 δισ. ευρώ, καθώς περιόρισε την επιθετική προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων, μετά από υπερεκτίμηση του πόσο γρήγορα στρέφονταν οι καταναλωτές σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Stellantis ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει έως και 5 δισ. ευρώ σε μη μετατρέψιμα υβριδικά ομόλογα με σκοπό τη διατήρηση μιας ισχυρής ισολογιστικής δομής και επαρκούς ρευστότητας. Σημειώνεται ότι τα υβριδικά ομόλογα χαρακτηρίζονται ως μετοχικό κεφάλαιο και όχι ως χρέος σύμφωνα με τους διεθνείς λογιστικούς κανονισμούς.

Η προσφορά του ομολόγου – που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη – περιλάμβανε τρεις τράπεζες: 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μη μετατρέψιμες σημειώσεις με διάρκεια 5,25 ετών και επιτόκιο 6,25%, 1,8 δισεκατομμύρια σε σημειώσεις με διάρκεια 8 ετών και επιτόκιο 6,875%, και 865 εκατομμύρια λίρες (1,16 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σημειώσεις με διάρκεια 6,5 ετών και αρχικό επιτόκιο 8,25%.

«Η έκδοση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τη δομή κεφαλαίου και τη θέση ρευστότητας της Stellantis», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Stellantis δείχνει να εγκαταλείπει την επιθετική διείσδυση στην ηλεκτροκίνηση και να στρέφεται σε υβριδικά μοντέλα, δίχως να απαρνείται το ντίζελ, το οποίο χάνεται από την προϊοντική γκάμα των ανταγωνιστών της.

Με πληροφορίες από Reuters