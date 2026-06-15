Stellantis: Μειώνει την παραγωγή του Fiat 500 Hybrid

Το εργοστάσιο Mirafiori της Fiat στο Τορίνο της Ιταλίας θα μειώσει το ρυθμό παραγωγής του 500 Hybrid.

Η Stellantis ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει την παραγωγή του Fiat 500 Hybrid στο εργοστάσιο Mirafiori της Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα από 440 αυτοκίνητα που κατασκευάζονταν ημερησίως, ο αριθμός θα μειωθεί στα 400. Παράλληλα, οι θερινές διακοπές των εργαζομένων θα επεκταθούν, από δύο στις τρεις εβδομάδες.

Μια κίνηση που γεννά ερωτήματα σχετικά με τη ζήτηση του ιταλικού μοντέλου. Κάτι που ωστόσο διαψεύδει η ίδια η Stellantis, αποδίδοντας το γεγονός σε προβλήματα που έχουν προκύψει στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Με αυτή τη λογική η εταιρεία αποφεύγει να «στοιβάξει» ημιτελή αυτοκίνητα, που σε άλλη περίπτωση θα περίμεναν για εξαρτήματα προκειμένου να ολοκληρωθούν. Κάτι παρόμοιο με αυτό που ζήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η συγκυρία αυτή δεν θα αποτελέσει αφορμή για περικοπές, απολύσεις εργαζομένων ή αναστολή συμβάσεων, σύμφωνα με επιβεβαίωση της εταιρείας. Έτσι, οι περίπου 400 προσλήψεις που έγιναν πρόσφατα θα παραμείνουν ενεργές. Μάλιστα, όπως τονίζει η Stellantis «το Mirafiori δεν είναι σε κρίση». Αυτό είναι κάτι που θέλει, τόσο η Stellantis και η Fiat, όσο και όλη η ευρωπαϊκή αγορά έχει ανάγκη.

Πιθανότατα η επιλογή για μείωση της παραγωγής στο εργοστάσιο του Mirafiori, οφείλεται, τόσο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όσο και στη μεταβατική φάση που βρίσκεται αυτή την περίοδο η ευρωπαϊκή αγορά και αφορά τις πολλές επιλογές, ανάμεσα σε ηλεκτρικά, υβριδικά και θερμικά μοντέλα. Η απάντηση είναι σύνθετη και θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο, μέχρι η εταιρεία να ανακοινώσει τα νέα, επίσημα πλάνα της.