Ο Emanuele Cappellano, επικεφαλής της Stellantis για την Ευρώπη, δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα επενδύσει περισσότερα από 5 δισ. ευρώ στην έρευνα και ανάπτυξη κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η διατήρηση της παραγωγής στην Ιταλία αποτελεί πρόκληση λόγω της αύξησης του κόστους και του εντεινόμενου ανταγωνισμού, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της Stellantis για την Ευρώπη, καλώντας σε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, της κυβέρνησης και των τοπικών Αρχών.

Ο Emanuele Cappellano δήλωσε ότι η Stellantis θα επενδύσει περισσότερα από 5 δισ. ευρώ στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ιταλία κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Παράλληλα, σήμερα παράγονται 14 μοντέλα στη χώρα, ενώ έως το 2030 αναμένεται να προστεθούν ακόμη εννέα. Επιπλέον, η εταιρεία δαπανά περισσότερα από 7 δισ. ευρώ ετησίως για αγορές από τοπικούς προμηθευτές.

Ο Cappellano ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του ομίλου απέναντι στην Ιταλία, αν και αυτή καθίσταται «όλο και πιο σύνθετη» εξαιτίας ενός δύσκολου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Μεταξύ των εμπορικών σημάτων της Stellantis περιλαμβάνονται οι Fiat και Alfa Romeo.

Αύξηση του κόστους παραγωγής

Ο ίδιος επικαλέστηκε την αύξηση του κόστους παραγωγής, η οποία συνδέεται με τις τρέχουσες διεθνείς συγκρούσεις, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά λόγω της αύξησης των εισαγωγών οχημάτων, καθώς και το κόστος που συνεπάγεται η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, σημειώνει το Reuters.

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«Υπό αυτές τις συνθήκες, η διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγής που έχει ανάγκη η Ιταλία καθίσταται καθημερινή πρόκληση», φέρεται να δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Βερόνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Η παραγωγή της Stellantis στη χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κάτω από τα ιστορικά επίπεδα, παρά τη μικρή ανάκαμψη που σημειώθηκε φέτος, έπειτα από τη μεγάλη πτώση του 2025.

Πέρυσι, η παραγωγή μειώθηκε κατά 20%, φτάνοντας περίπου τα 380.000 οχήματα, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών και περίπου στο μισό του όγκου παραγωγής του 2023.

Προκειμένου να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή, ο Cappellano κάλεσε την Ιταλία να επικεντρωθεί στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Stellantis βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξεύρεση «ρεαλιστικών λύσεων», οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τους περιβαλλοντικούς όσο και τους βιομηχανικούς στόχους.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις για την εγχώρια και ευρωπαϊκή προέλευση των εξαρτημάτων, καθώς και με τους κανονισμούς για τις εκπομπές CO₂, έχουν παρουσιάσει ενθαρρυντική πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση νέων κανονισμών έως την επόμενη άνοιξη.