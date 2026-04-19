Stellantis: Σταματάει την παραγωγή αυτοκινήτων σε εργοστάσιό της

Το εργοστάσιο στο Πουασί θα επικεντρωθεί στην παραγωγή ανταλλακτικών για άλλα εργοστάσια του ομίλου.

Τέλος στην παραγωγή αυτοκινήτων στο εργοστάσιό της στη γαλλική κοινότητα Πουασί θα βάλει η Stellantis μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να μειώσει την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα σε όλη την Ευρώπη.

Ο όμιλος αντιμετωπίζει χρόνια υπερπαραγωγική ικανότητα στην περιοχή, όπου οι πωλήσεις αυτοκινήτων δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Η ταχεία άνοδος των Κινέζων ανταγωνιστών, καθώς και η πιο αργή από την αναμενόμενη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό.

Η παραγωγή αυτοκινήτων θα αντικατασταθεί από την κατασκευή ανταλλακτικών για άλλα εργοστάσια της Stellantis, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters, έπειτα από συνομιλίες με τα συνδικάτα.

Η Stellantis, η οποία διαθέτει ακόμη τέσσερα εργοστάσια στη Γαλλία, θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της μονάδας στο Πουασί, επιτρέποντας νέες δραστηριότητες όπως τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) εξαρτημάτων, καθώς και ανακατασκευή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων οχημάτων.

Το μέλλον του εργοστασίου παραμένει αβέβαιο εδώ και χρόνια, με την παραγωγή να μειώνεται και να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 68.000 μονάδες το 2026 και 65.000 το 2027, πολύ κάτω από τις 145.800 του 2023, εξηγεί το Reuters.

Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε από τη Ford τη δεκαετία του 1940 και αργότερα αποκτήθηκε από τη Chrysler, πριν περάσει στον έλεγχο της Peugeot και ενταχθεί στη Stellantis το 2021. Στην ακμή του, το 1976, απασχολούσε σχεδόν 27.000 εργαζομένους και παρήγαγε πάνω από 500.000 οχήματα ετησίως.

Σήμερα, απασχολούνται περίπου 1.600 εργαζόμενοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 1.200 έως το 2030 λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού.

Περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας θα απαιτηθούν έως το 2030 για να υποστηρίξουν τις νέες δραστηριότητες, ενώ θα υλοποιηθεί και πρόγραμμα κατάρτισης.

Με πληροφορίες από Reuters