Steyr Automotive: Θα κατασκευάζει κινέζικα ηλεκτρικά φορτηγά στην Αυστρία

Η Steyr Automotive θα κατασκευάζει ηλεκτρικά φορτηγά στις εγκαταστάσεις της στην Αυστρία, για λογαριασμό της κινεζικής εταιρείας SuperPanther, ύστερα από σχετική συμφωνία των δύο πλευρών.

Η Steyr Automotive υπέγραψε σύμβαση κατασκευής με την SuperPanther, έναν κατασκευαστή ηλεκτρικών φορτηγών με έδρα την Κίνα, για την παραγωγή τρακτέρ δύο αξόνων στις εγκαταστάσεις της στην Αυστρία. Η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδο της SuperPanther στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2026. Η SuperPanther, που ιδρύθηκε το 2022 με έδρα το Changzhou, έχει ως στόχο να πουλήσει έως και 16.000 ηλεκτρικά φορτηγά στην Ευρώπη έως το 2030. Η εταιρεία υποστηρίζεται από Κινέζους επενδυτές, μεταξύ των οποίων η «Sequoia Capital China» και η «Shunwei Capital».

Τα φορτηγά που θα συναρμολογούνται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Steyr Automotive θα διαφέρουν από τα μοντέλα τριών αξόνων της SuperPanther που διανέμονται στην Κίνα. Οι ευρωπαϊκές εκδόσεις θα προσαρμοστούν στα πρότυπα της αγοράς της «γηραιάς ηπείρου», επιτρέποντας στην κινεζική εταιρεία να αποφύγει τους εισαγωγικούς δασμούς της ΕΕ, κατασκευάζοντας τα προϊόντα της εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτή η συνεργασία είναι ένα από τα πολλά θετικά σημάδια στον επιχειρηματικό τομέα της Steyr Automotive», δήλωσε ο Manfred Eibeck, αναπληρωτής πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Steyr Automotive, σε ανακοίνωση που δημοσίευσε η εταιρεία. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία διαμορφώθηκε με βάση την κοινή εστίαση στην «επίλυση προβλημάτων και την ταχεία ολοκλήρωση του έργου».

Η Steyr Automotive, πρώην μέλος της MAN που εξαγοράστηκε από τον Αυστριακό επενδυτή Siegfried Wolf το 2021, ανακοινώνει επίσης ότι προσλαμβάνει περίπου 80 νέους υπαλλήλους στο τμήμα βαφής πλαστικών εξαρτημάτων. Επιπλέον, οι παραγγελίες για τις υπερκατασκευές δημοτικών οχημάτων MUT, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή απορριμμάτων και τον καθαρισμό δρόμων, φαίνεται να εξελίσσονται θετικά.