Στη δημοπρασία η Mercedes 190 του Ayrton Senna

Ένα μοναδικό αυτοκίνητο με μεγάλη ιστορία και διαδρομή, βγαίνει στη δημοπρασία. Δείτε την τιμή που εκτιμάται ότι θα αγγίξει.

Ένα συνδυασμός που δεν μπορεί να αφήσει πολλούς ασυγκίνητους είναι αυτός του Ayrton Senna και της Mercedes 190 2.3-16. Ένα αυτοκίνητο που είχε πρώτο ιδιοκτήτη των Βραζιλιάνο Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1 και πρόκειται να δημοπρατηθεί από το οίκο RM Sotheby’s στο Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου του 2025.

Το ποσό που εκτιμάται ότι θα αγγίξει αυτό το μοναδικό αυτοκίνητο υπολογίζεται στα 255.000 με 290.000 ευρώ.

Η συγκριμένη Mercedes ήταν το προσωπικό αυτοκίνητο του Ayrton Senna, την οποία αγόρασε το 1985, μετά τη συμμετοχή με ένα ίδιο αυτοκίνητο στο Race of Champions εκείνης της χρονιάς στο Nurburgring.

Μικρός τότε, στην αυγή της καριέρας του στην Formula 1 με την Toleman, κλήθηκε να αντιμετωπίσει μεγαθήρια και καταξιωμένους οδηγούς της εποχής, όπως ο Niki Lauda και Alain Prost που οδηγούσαν ένα ίδιων προδιαγραφών αυτοκίνητο. Μια Mercedes 190 2.3-16, με ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με την εργοστασιακή της εκδοχή.

Ο Senna έδειξε το μεγάλο ταλέντο του στη βροχή, ξεπερνώντας του Lauda και Prost που ήταν εμπρός του στην κατάταξη εκκίνησης. Διατήρησε την πρώτη θέση μέχρι το τέλος, εντυπωσιάζοντας άπαντες με την οδήγησή του. Μετά από αυτό το γεγονός ο Ayrton Senna αγόρασε από τη Στουτγάρδη μια 190 για προσωπικό του αυτοκίνητο και αφού την παρέλαβε την οδήγησε μέχρι το Esher της Αγγλίας.

Το αυτοκίνητο είναι ασημί με δερμάτινο εσωτερικό και όλα τα πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τον κάτοχο. Ο Βραζιλιάνος οδηγός την είχε στην κατοχή του για δύο χρόνια και έκανε με αυτήν περίπου 45.000 χιλιόμετρα. Την πούλησε το 1987, όταν μετακόμισε στο Μονακό.

Από τότε η συγκεκριμένη Mercedes 190 2.3-16 έχει περάσει από τα χέρια κάποιων ιδιοκτητών, μεταξύ αυτών και του τελευταίου που τη βγάζει στη δημοπρασία. Πρόκειται για έναν Αυστραλό που την αγόρασε το 1996 και την πήρε μαζί του στη χώρα του το 2004.

Το αυτοκίνητο έχει διανύσει περίπου 250.000 χιλιόμετρα και διακρίνεται επίσης για την υπογραφή που έχει στο χώρο του κινητήρα από τον Niki Lauda, την οποία έβαλε στο Grand Prix της Αυστραλίας το 2016. Τότε που φωτογραφήθηκε και ο Lewis Hamilton δίπλα της.

Στα αξιοσημείωτα αξεσουάρ που διαθέτει το αυτοκίνητο, είναι το πρώτης τοποθέτησης ηχοσύστημα Becker Mexico, τα εργαλεία του, ο original πυροσβεστήρας, αλλά και το σετ πρώτων βοηθειών που δεν έχει ανοιχτεί ποτέ.