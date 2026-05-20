Στην αντεπίθεση η Stellantis – Ετοιμάζει φθηνά μικρά αυτοκίνητα

Τα πρώτα μοντέλα του πρότζεκτ “E-Car” αναμένεται να βγουν στην παραγωγή το 2028 στην Ιταλία.

Το πρότζεκτ “E-Car” για την εξέλιξη μικρών και προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανακοίνωσε ο όμιλος Stellantis, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την κερδοφορία του και να οχυρωθεί απέναντι στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Τα πρώτα αυτοκίνητα θα βγουν από τη γραμμή συναρμολόγησης του εργοστασίου του ομίλου στο Pomigliano της Ιταλίας το 2028, ικανοποιώντας την ανάγκη των Ευρωπαίων καταναλωτών για μικρά και φθηνά οχήματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν εκλείψει από τους καταλόγους των δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Όπως αναφέρει η Stellantis, το «E» στην ονομασία E-Car αντιπροσωπεύει τις λέξεις «Ευρωπαϊκό» (European), «Συναίσθημα» (Emotion), «Ηλεκτρικό» (Electric) και «Φιλικό προς το Περιβάλλον» (Environmental friendliness).

«Το E-Car είναι μια ιδέα που βρίσκει τη φυσική της έκφραση στην επιτυχία των μικρών αυτοκινήτων, η οποία αποτελεί βαθιά ριζωμένο στοιχείο του ευρωπαϊκού DNA της Stellantis. Οι πελάτες μας ζητούν την αναβίωση μικρών, κομψών οχημάτων, που θα παράγονται με υπερηφάνεια στην Ευρώπη και θα είναι ταυτόχρονα προσιτά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η Stellantis ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα με συναρπαστικά νέα μοντέλα για πολλές μάρκες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Antonio Filosa.

Τα αυτοκίνητα θα εξοπλίζονται με προηγμένες τεχνολογίες κίνησης που θα αναπτυχθούν από τη Stellantis σε συνεργασία με επιλεγμένους εταίρους, με στόχο τη μείωση του κόστους και την επιτάχυνση της διάθεσής τους στην αγορά.

Με το πρότζεκτ E-Car, η εταιρεία, η οποία διατηρεί στους κόλπους τους παραδοσιακές μάρκες όπως οι Peugeot, Opel, Citroen και Jeep, επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αποκτούν όλο και πιο σημαντικό ρόλο.

Στήριξη από την Ευρώπη, έμπνευση από την Ιαπωνία

Η κατασκευή μικρών “Made in Europe” ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της ΕΕ για τη μετάβαση στην καθαρή κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τον Δεκέμβριο του 2025 η Κομισιόν πρότεινε τη δημιουργία μιας νέας ρυθμιστικής κατηγορίας για τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες και θα δικαιούνται επιπλέον πιστώσεις για τους στόχους CO2, εφόσον κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Η Ευρώπη έχει αντλήσει έμπνευση από τα kei cars, τα μικροσκοπικά οχήματα που κυριαρχούν στην Ιαπωνία. Αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών πωλήσεων και παραμένουν επί δεκαετίες βασικό μέσο αστικής μετακίνησης.