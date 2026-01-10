Στην εγκατάλειψη για 23 χρόνια – Στολίδι της Mercedes πωλείται για 5 εκατ. ευρώ

Ένα κόσμημα της αυτοκίνησης που έχει μείνει ξεχασμένο για πολλά χρόνια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς στις 27 Ιανουαρίου θα δημοπρατηθεί, αναζητώντας νέο κάτοχο.

Ο γαλλικός οίκος δημοπρασιών Artcurial δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ένα άκρως εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα Mercedes-Benz 300 SL Gullwing του 1956, το οποίο θα περάσει σύντομα στα χέρια ενός λάτρη της αυτοκίνησης έναντι ενός ποσού που εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ένα σπάνιο αυτοκίνητο, που κυκλοφόρησε σε μόλις 29 αντίτυπα στη Γαλλία και 106 συνολικά που κατασκευάστηκαν σε χρώμα Graphite Grey. Παρά τη σκόνη που το καλύπτει, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει καθόλου σκουριές, ενώ στο πέρασμα όλων αυτών των ετών δεν έχει αποσυναρμολογηθεί ποτέ, ούτε έχει γίνει αναπαλαίωση.

Επιπλέον, διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό και εξαιρετικές προδιαγραφές. Η λίστα των «έξτρα» του είναι πλήρης, περιλαμβάνοντας όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ της εποχής, συμπεριλαμβανομένου και του περιζήτητου κινητήρα NSL, απόδοσης 235 ίππων. Επίσης πατάει σε τροχούς Rudge και σπορ ανάρτηση με ανάλογα ελατήρια, ενώ διαθέτει και κεντρικό κλείδωμα.

Το αρχικό χρώμα του αμαξώματος έχει διατηρηθεί, όπως επίσης και οι επενδύσεις από δέρμα στο εσωτερικό του. Το αυτοκίνητο συνοδεύει ένα σετ αποσκευών, αλλά και εργαλείων, που ήταν περιζήτητα εκείνη την εποχή, ενώ διαθέτει και την αρχική πινακίδα, με τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει να περιορίζονται στα μόλις 34.000 χλμ.

Η ιστορία αυτού του Mercedes είναι σπουδαία και ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θρυλική του φήμη, καθώς παραδόθηκε καινούργιο το 1956 στο Claude Foussier, τον πρώτο εισαγωγέα Coca-Cola στην Ευρώπη, αλλά και εξαιρετικό αθλητή, που είχε στην κατοχή του έξι μετάλλια σε ολυμπιακούς αγώνες και στο άθλημα της σκοποβολής.

Ακολούθως, το 1961 πέρασε στα χέρια του Jean Piger, που ήταν ο δεύτερος ιδιοκτήτης του και το είχε στην κατοχή του για περισσότερο από μισό αιώνα, μέχρι το 2014. Αφού βγήκε από την αποθήκη μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, έγινε αξιολόγηση και βρέθηκε σε άριστη μηχανική και δομική κατάσταση.

Στα αξιοπερίεργα ανήκει το γεγονός ότι ο τρέχων ιδιοκτήτης ζει στην ίδια διεύθυνση με τον Claude Foussier, τον πρώτο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Αυτό από καθαρή σύμπτωση, με το αυτοκίνητο να επιστρέφει στο ίδιο γκαράζ που ήταν από το 1956 έως το 1961.

Η συγκεκριμένη Mercedes-Benz 300 SL Gullwing θα δημοπρατηθεί από την Artcurial Motorcars κατά τη διάρκεια της επερχόμενης δημοπρασίας Automobile Legends την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, που είναι η πρώτη δημοπρασία της εβδομάδας Rétromobile.