Στην καρδιά της ερήμου: Εκεί όπου το Dakar δεν είναι ένας απλός αγώνας

Κάθε ημέρα ξεκινά και τελειώνει σε ένα bivouac, δηλαδή τον προσωρινό καταυλισμό του αγώνα.

Δεν υπάρχει πιο χειροπιαστός ορισμός της λέξης «πουθενά» από ένα erg. Γνωστό και ως «θάλασσα άμμου», το erg είναι η απόλυτη μορφή ερήμου, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από την σχεδόν πλήρη απουσία βλάστησης, φαινόμενο σύνηθες στη Σαουδική Αραβία.

Σε ένα erg, ακόμη και οι ανθεκτικοί θάμνοι και τα χόρτα της ερήμου είναι σπάνια. Ατελείωτοι, πανύψηλοι αμμόλοφοι που εκτείνονται μέχρι τον ορίζοντα και περιορίζουν το βλέμμα προς κάθε κατεύθυνση -αυτό είναι ένα erg.

Τα erg καλύπτουν το ένα τρίτο της Σαουδικής Αραβίας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους βρίσκεται κατά μήκος των νότιων συνόρων του βασιλείου, σε μια περιοχή που ονομάζεται Rubʿ al-Khali.

Με έκταση περίπου 650.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σχεδόν όσο το Τέξας, το Empty Quarter όπως συνηθίζεται να λέγεται, είναι η μεγαλύτερη «θάλασσα άμμου» στον πλανήτη.

Μεγάλο μέρος του παραμένει ανεξερεύνητο. Κι όμως, περίπου μία φορά τον χρόνο, η απόκοσμη ησυχία και η ερημιά του Rubʿ al-Khali διακόπτονται από ορδές μοτοσικλετών, αυτοκινήτων και φορτηγών που διαγωνίζονται στο Rally Dakar.

Η διαδρομή, η οποία αλλάζει κάθε χρόνο, κάλυψε σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα το 2026. Περισσότερα από 4.800 από αυτά ήταν χρονομετρημένες ειδικές διαδρομές.

Ο ετήσιος αγώνας ξεκίνησε το 1978 και κάποτε ονομαζόταν Paris–Dakar, καθώς ξεκινούσε από τη γαλλική πρωτεύουσα και κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα της Σενεγάλης, διασχίζοντας διαδοχικά πολλές αφρικανικές χώρες.

Το 2009 μεταφέρθηκε στη Νότια Αμερική εξαιτίας γεωπολιτικών εντάσεων. Από το 2020, η διοργάνωση πραγματοποιείται στη Σαουδική Αραβία.

Χρειάζονται 15 ημέρες στους αγωνιζόμενους για να καλύψουν αυτά τα 8.000 χιλιόμετρα. Εκτός από δύο νύχτες που περνούν σε σκηνές δίπλα στα οχήματά τους μέσα στην έρημο, κάθε ημέρα ξεκινά και τελειώνει σε ένα bivouac, δηλαδή τον προσωρινό καταυλισμό του αγώνα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται μοτοσυκλέτες, φορτηγά, pickup και SUV, από σχεδόν εργοστασιακά μοντέλα μέχρι ειδικά κατασκευασμένα buggies.

Για να παραμείνουν οι αγωνιζόμενοι στη μάχη χρειάζονται ακόμη περισσότερα οχήματα. Οι διοργανωτές του αγώνα φέρνουν περίπου 300, ενώ οι ομάδες προσθέτουν πολλές εκατοντάδες ακόμη.

Ένα bivouac του Dakar εκτείνεται σε περίπου 60 στρέμματα και σφύζει από περίπου 4.000 ανθρώπους, αριθμός αντίστοιχος με το πλήρωμα ενός αεροπλανοφόρου.

Μόλις οι αγωνιζόμενοι ξεκινήσουν κάθε πρωί, αυτές οι μικρές πόλεις διαλύονται, φορτώνονται και μεταφέρονται μέσα από την έρημο στην επόμενη τοποθεσία, όπου στήνονται ξανά με την ίδια διάταξη.

Η κλίμακα του Dakar κάνει την παρακολούθησή του από κοντά μια πραγματικά δύσκολη υπόθεση, η οποία αντιμετωπίζεται καλύτερα με ελικόπτερο. Ωστόσο, αρκετοί ντόπιοι και ξένοι φίλοι του αγώνα αρκούνται σε τέσσερις τροχούς και αρκετή ιπποδύναμη.

Οι διοργανωτές του αγώνα δημοσιοποιούν εκ των προτέρων τη γενική διαδρομή του Dakar, όμως δεν αποκαλύπτουν τις λεπτομέρειες μέχρι το πρωί κάθε ειδικής διαδρομής.

Οι θεατές περιμένουν να εμφανιστούν τα σημεία ελέγχου της ημέρας στην επίσημη εφαρμογή του Dakar και στη συνέχεια κόβουν δρόμο μέσα από την έρημο, προσπαθώντας να φτάσουν σε αυτά πριν από τους αγωνιζόμενους.

Παρακολουθούν μερικούς οδηγούς να περνούν και στη συνέχεια προχωρούν γρήγορα προς μερικά επόμενα σημεία ελέγχου για να προλάβουν ξανά τη δράση.