Στην παραγωγή η πρώτη solid state μπαταρία – Ποιος κατασκευαστής τη φέρνει

Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο που «αντιμετωπίζουμε» τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η πολυαναμενόμενη εποχή των solid state μπαταριών ξεκινά με τον πλέον επίσημο τρόπο, με μια μικρή εταιρία από την Φινλανδία να διεκδικεί μια ιστορική πρωτιά στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Verge Motorcycles, σε συνεργασία με την θυγατρική της Donut Lab, παρουσίασε στην CES 2026 στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ την πρώτη συστοιχία solid state μπαταριών που θα εξοπλίσει για την περίσταση μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα που είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει εντός των επόμενων μηνών.

Οι solid state μπαταρίες θεωρούνται εδώ και χρόνια ως το ιερό δισκοπότηρο της ηλεκτροκίνησης. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούν υγρό ηλεκτρολύτη, οι solid state χρησιμοποιούν στερεά υλικά, γεγονός που υπόσχεται σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και ασφάλεια, σε συνδυασμό με ταχύτερη φόρτιση.

Το πακέτο μπαταριών των Verge και Donut Lab προσφέρει (ή πιο σωστά, υπόσχεται) ενεργειακή πυκνότητα 400 Wh/kg, τιμή που είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή που συναντάμε σήμερα σε πολλούς σύγχρονους συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, μπορεί να γεμίσει πλήρως μέσα σε περίπου 5 λεπτά, χωρίς μάλιστα να «περιορίζεται» στο συνηθισμένο όριο του 80% που χρησιμοποιούν συχνά οι κατασκευαστές όσον αφορά την ταχυφόρτισή τους.

Η συγκεκριμένη μπαταρία θα τοποθετείται στο μοντέλο Verge TS Pro, μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα που υπόσχεται αυτονομία έως 600 χλμ. στην έκδοση Extended Range και έως 300 χλμ. στην Standard Range εκδοχή της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υπόσχεται ότι και οι δύο εκδοχές της αντέχουν σε 100.000 κύκλους φόρτισης.

Σε κάθε περίπτωση, παρά τις υψηλές προοπτικές τους, οι solid-state μπαταρίες δεν αναμένεται να υιοθετηθούν άμεσα στην αγορά. Με σαφή οφέλη, όπως η μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης, η παραγωγή των εν λόγω μπαταριών σε μεγάλη κλίμακα και το υψηλότερο (προς το παρόν) κόστος τους σε σχέση με τους παραδοσιακούς συσσωρευτές υγρού ηλεκτρολύτη εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές προκλήσεις.