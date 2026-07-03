Στήριξη 2 εκατ. ευρώ σε απολυμένους εργαζόμενους μεγάλης βελγικής εταιρείας

Οι εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους μετά την πτώχευση της κατασκευάστριας εταιρείας υαλοπινάκων αυτοκινήτων Soliver.

Την κινητοποίηση 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πρώην εργαζομένων της κατασκευάστριας εταιρείας υαλοπινάκων αυτοκινήτων Soliver, μετά την πτώχευση της εταιρείας, ενέκριναν πριν από λίγες μέρες οι ευρωβουλευτές.

Ειδικότερα, με 602 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 11 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση 2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους Απολυμένους Εργαζομένους (ΕΤΠ), με στόχο τη στήριξη 803 εργαζομένων.

Αυτοί απολύθηκαν αφού η βελγική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας κατασκευής υαλοπινάκων αυτοκινήτων Soliver κήρυξε πτώχευση την 1η Ιουλίου 2025. Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε τρεις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Πριν την πτώχευση έγιναν προσπάθειες για την εξαγορά της εταιρείας, αλλά αυτές δεν καρποφόρησαν καθώς μεγάλοι μεγάλοι πελάτες, όπως οι Volvo, BMW και Volkswagen, δεν είχαν πεισθεί από το νέο επιχειρηματικό σχέδιο.

Τα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση σε νέες επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητες, καθώς και εκδηλώσεις προσλήψεων, με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Το συνολικό κόστος των μέτρων εκτιμάται σε 2,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 85% (2,1 εκατ. ευρώ) θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 15% (0,4 εκατ. ευρώ) από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης της Φλάνδρας.

Στην έκθεσή τους, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την πρόσφατη αύξηση των πτωχεύσεων στο Βέλγιο, ιδίως στη Φλάνδρα, η οποία είχε αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τη στοχευμένη στήριξη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, να μειώσουν τον αριθμό των πτωχεύσεων και να αντιμετωπίσουν τις υποκείμενες κοινωνικές ανισότητες στην αγορά εργασίας.