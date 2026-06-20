Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής το Dodge Charger

Το δημοφιλές muscle car επιστρέφει στην Ευρώπη, έτοιμο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο.

Επί ευρωπαϊκού εδάφους βρέθηκε η νέα γενιά του Dodge Charger, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της στο MYLE Festival του Μονάχου, μέσω της KWA, του επίσημου εισαγωγέα της μάρκας.

«Το MYLE αποτέλεσε την πρώτη επίσημη δημόσια ευκαιρία να παρουσιαστεί το όχημα μπροστά σε ένα κοινό που αντιμετωπίζει την κινητικότητα όχι απλώς ως προϊόν, αλλά ως κουλτούρα, ψυχαγωγία και συναίσθημα. Το Charger επιστρέφει στην Ευρώπη διατηρώντας την αδιαμφισβήτητη προσωπικότητά του, πλαισιωμένο από μουσική, κίνηση και lifestyle», αναφέρει η Stellantis.

Το νέο Dodge Charger στην Ευρώπη

Το Dodge Charger επιστρέφει στην Ευρώπη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία των αμερικανικών muscle cars. Η νέα γενιά διατίθεται με μια γκάμα πολλαπλών επιλογών κίνησης – ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα υπό την ονομασία Charger Daytona αλλά και ως βενζινοκίνητη (Sixpack).

Διαθέσιμο σε δίθυρες και τετράθυρες εκδόσεις, καθώς και στις εκδόσεις εξοπλισμού R/T και Scat Pack, το Charger συνδυάζει επιβλητικές αναλογίες, προηγμένη τεχνολογία και προσέγγιση με επίκεντρο τον οδηγό, προσφέροντας επιδόσεις, χαρακτήρα και ελευθερία επιλογής στους Ευρωπαίους πελάτες.

Στο MYLE Festival παρουσιάστηκε ως στατικό έκθεμα ένα Dodge Charger Daytona R/T (τετράθυρο), δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν από κοντά τις αναλογίες, τη στάση και τον χαρακτήρα του οχήματος.

Η εμπειρία επεκτάθηκε πέρα από τη στατική παρουσίαση μέσω ειδικών διαδρομών επίδειξης με επαγγελματίες οδηγούς. Ένα Dodge Charger Daytona Scat Pack δίθυρο και ένα Charger Sixpack R/T τετράθυρο παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν, αναδεικνύοντας διαφορετικές εκφράσεις της ταυτότητας του Charger.