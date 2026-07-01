Στο φως η ισχυρότερη Lamborghini Urus: Με εκρηκτικό χαρακτήρα

Η Urus SE Performante αποδίδει 812 ίππους και επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δλ.

Με αξιώσεις εισέρχεται η Lamborghini στη μάχη για τον τίτλο του κορυφαίου SUV στον κόσμο, παρουσιάζοντας την Urus SE Performante, την ισχυρότερη έκδοση του μοντέλου μέχρι σήμερα.

Πηγή ζωής για την Urus SE Performante είναι ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, αποτελούμενο από V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με διπλό τούρμπο και έναν ηλεκτροκινητήρα που συνεργάζονται για τη συνδυαστική απόδοση 812 ίππων και 1.000 Nm ροπής. Η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα έρχεται 3,3 δευτερόλεπτα, το 0-200 χλμ./ώρα απαιτεί μόλις 10,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 312 χλμ./ώρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια από μπαταρία χωρητικότητα 25,9 kWh η οποία προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 60 χλμ., και είναι τοποθετημένη κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης με στόχο τη βελτιστοποίηση του κέντρου βάρους.

Όπως αναφέρει η μάρκα από τη Sant’Agata Bolognese, το μοντέλο, συνολικού βάρους 2.473 κιλών, ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη των επιδόσεων και βελτιώνει την ήδη εξαιρετική σχέση βάρους-ισχύος (3 κιλά/ίππο) χάρη στην εκτεταμένη χρήση στοιχείων από ανθρακονήματα στο αμάξωμα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το νέο καπό, καθώς και οι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, τα οποία, σε συνδυασμό με τις δύο πίσω αεροτομές, ενισχύουν την αεροδυναμική απόδοση και τη ψύξη των φρένων, συμβάλλοντας σε μια βέλτιστη οδηγική εμπειρία τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα.

Για πρώτη φορά σε Urus ενσωματώνεται νέα πνευματική ανάρτηση δύο θαλάμων AURA που αφενός μειώνει στο μισό τις κλίσεις του αμαξώματος κατά τη γρήγορη οδήγηση και αφετέρου περιορίζει τους κραδασμούς κατά 25% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά της Urus Performante.

Οι νέοι τροχοί 23 ιντσών, με την εκλεπτυσμένη σχεδίαση πολλαπλών ακτίνων σε μοτίβο διασταυρούμενου «Y», αναδεικνύουν τον προσανατολισμό του μοντέλου στις υψηλές επιδόσεις, ενώ τα επανασχεδιασμένα φτερά των τροχών ενσωματώνουν λεπτομέρειες από ανθρακονήματα.

Επιπλέον, πέρα από τα γνωστά προγράμματα οδήγησης -Strada, Sport, Corsa- το παρών δίνει και το “Rally” που είναι ειδικά ρυθμισμένο με τέτοιο τρόπο «ώστε να προσφέρει τη μέγιστη οδηγική απόλαυση σε χωμάτινες επιφάνειες».

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα χαμηλού βάρους σπορ σύστημα εξάτμισης Akrapovic από τιτάνιο. Το σύστημα φέρει ειδική σχεδίαση, η οποία -μεταξύ άλλων- συνδράμει στην παραγωγή ενός πιο συναρπαστικού ήχου.

Η Urus SE Performante φέρει ειδικά εξελιγμένα ελαστικά Pirelli P Zero, διαθέσιμα σε διαστάσεις 22 και 23 ιντσών, ενώ προαιρετικά προσφέρονται ημι-slick ελαστικά 22 ιντσών σχεδιασμένα για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης στην πίστα (Bridgestone Potenza Race).

Στο κέντρο του ταμπλό έχει τοποθετηθεί μια νέα οθόνη 12,3 ιντσών, η οποία διαθέτει ένα ακόμη πιο διαισθητικό σύστημα με ανανεωμένα γραφικά εμπνευσμένα από τη Revuelto, ενώ ίδια διαγώνιο έχει και η οθόνη μπροστά από τον οδηγό.