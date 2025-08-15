Στο φως νέα στοιχεία για το Skoda Vision O

Το πρωτότυπο όχημα παρουσιάζει το σχεδιαστικό όραμα της μάρκας και προλογίζει τα μελλοντικά station wagon μοντέλα της.

Προ των πυλών βρίσκεται η αποκάλυψη του Skoda Vision O, ενός πρωτότυπου μοντέλου που αποτυπώνει την εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid και προλογίζει τα νέα station wagon μοντέλα της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το όχημα θα αποκαλυφθεί στην IAA Mobility 2025 και σύμφωνα με τη μάρκα, ο σχεδιασμός έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση της αεροδυναμικής.

«Με το Vision O προχωράμε με συνέπεια τη σχεδιαστική μας γλώσσα “Modern Solid”, ενισχύοντας τη συναισθηματική της απήχηση και βελτιώνοντας περαιτέρω την εταιρική μας ταυτότητα.

»Το νέο σχεδιαστικό concept αναδεικνύει επίσης τη δέσμευσή μας να υπερβαίνουμε τα όρια και να φέρνουμε διαρκώς καινοτομία στον μελλοντικό σχεδιασμό αυτοκινήτων. Οι καθαρές γραμμές τονίζουν την απλότητα, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι παραμένουμε πιστοί στις αξίες της μάρκας μας. Το Vision O είναι εξαιρετικά πρακτικό για καθημερινή χρήση και κρύβει εκπληκτικές και ευρηματικές λεπτομέρειες.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επικεφαλής Σχεδιασμού της Skoda, Oliver Stefani.

Σύμφωνα με την τσεχική μάρκα, το Vision O υιοθετεί έναν νέο σχεδιασμό της μεσαίας κολόνας (b-pillar) που ενώνεται ομαλά με το πίσω μέρος του αμαξώματος.

Παράλληλα, η κεκλιμένη οροφή καταλήγει σε μια διπλή αεροτομή, που με τη σειρά της οδηγεί σε λεπτά φωτιστικά σώματα τα οποία σχηματίζουν ένα σχήμα «Τ».

Η Skoda ανακοινώνει ότι η αποκάλυψη του Vision Ο είναι προγραμματισμένη για τις 8 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, μέσω παρουσίασης που θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά, στα κανάλια της μάρκας στο Youtube.