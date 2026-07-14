Έρχεται το νέο SUV της Alfa Romeo: Όλα όσα γνωρίζουμε

Η Alfa Romeo θέλει να επεκτείνει τη γκάμα της με ένα νέο οικογενειακό SUV που θα τοποθετηθεί ανάμεσα στην Junior και την Tonale.

Στο πλαίσιο συνδιάσκεψης που διοργάνωσε το ιταλικό Υπουργείο Επιχειρήσεων, η Alfa Romeo πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη. Ο Emanuele Cappellano, Γενικός Διευθυντής (COO) της Stellantis για την Ευρώπη, μοιράστηκε με το κοινό μία teaser εικόνα που δείχνει μια σχεδιαστική λεπτομέρεια από το πίσω μέρος του ολοκαίνουργιου C-SUV της ιταλικής μάρκας.

Η κίνηση αυτή επισφραγίζει τη δυναμική πορεία της Alfa Romeo προς τη νέα εποχή, επιβεβαιώνοντας τις δεσμεύσεις που είχαν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του Stellantis Investor Day τον περασμένο Μάιο, ως μέρος του στρατηγικού πλάνου FaSTLAne 2030.

Κάτω από την Tonale

Το νέο μοντέλο αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εμπορική τροχιά της Alfa Romeo. Στοχεύοντας στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς, το επερχόμενο C-SUV θα τοποθετηθεί ανάμεσα στη Junior και την Tonale.

Η βάση για τη δημιουργία του λέγεται ότι θα είναι η υπερσύγχρονη πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis, η οποία επιτρέπει τη χρήση συστημάτων κίνησης πολλαπλών ενεργειακών πηγών (multi-energy). Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι αγοραστές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε προηγμένα υβριδικά σύνολα και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις με μηδενικούς ή εξαιρετικά χαμηλούς ρύπους.

Παράλληλα, η high-tech ταυτότητα του μοντέλου θα ενισχυθεί από το πρωτοποριακό σύστημα infotainment STLA SmartCockpit, το οποίο υπόσχεται μια απόλυτα συνδεδεμένη, διαισθητική και ψηφιακή εμπειρία οδήγησης για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Η σχεδίασή του νέου SUV της Alfa Romeo πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο ιστορικό Centro Stile Alfa Romeo στο Τορίνο, ενώ η παραγωγή θα φιλοξενηθεί στο εργοστάσιο του Μέλφι στην Ιταλία, γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευση του ομίλου Stellantis να στηρίξει την τοπική βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας.

Η πλήρης αποκάλυψη του νέου C-SUV είναι προγραμματισμένη για το τέταρτο τρίμηνο του 2027.