Στο Μονακό με σπάνιο αυτοκίνητο ο Fernando Alonso (+video)

Ο Ισπανός πιλότος απαθανατίστηκε πίσω από το τιμόνι μιας Mercedes-Benz CLK GTR.

Πίσω από ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε σε μόλις λίγα αντίτυπα, έχοντας… απαγορευτική τιμή, εθεάθη ο Fernando Alonso στο Μονακό.

Ο Ισπανός οδηγός της F1 απαθανατίστηκε πίσω από το τιμόνι μιας Mercedes-Benz CLK GTR, ενός μοντέλου που κατασκευάστηκε από τη γερμανική μάρκα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 προκειμένου να συμμετάσχει στο FIA GT Championship.

Κατασκευάστηκαν κάτι λιγότερα από 30 κομμάτια για κυκλοφορία σε δημόσιο δρόμο, με την τιμή της κάθε μονάδας να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς, σήμερα, όποιος επιθυμεί να αποκτήσει μια Mercedes-Benz CLK GTR, ίσως χρειαστεί ένα ποσό που προσεγγίζει ακόμα και τα 15 εκατ. ευρώ.

Κάτω από το καπό του supercar βρίσκεται ένας κινητήρας V12 που αποδίδει 622 ίππους και 730 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 330 χλμ./ώρα.