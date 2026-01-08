Στο σφυρί η Benetton B192-05 του Michael Schumacher

To μονοθέσιο με το οποίο ο Michael Schumacher κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε GP στην F1 δημοπρατείται έναντι ποσού αντάξιου της ιστορικής και συλλεκτικής του αξίας.

Ένα από τα πιο εμβληματικά μονοθέσια στην ιστορία της F1, η Benetton B192-05 του 1992, με την οποία ο Michael Schumacher πήρε την πρώτη του νίκη σε Grand Prix, πρόκειται να προσφερθεί στο κοινό για πρώτη φορά μέσω δημοπρασίας. Συγκεκριμένα, το μοναδικό αυτό μονοθέσιο θα αποτελέσει το κορυφαίο τετράτροχο της δημοπρασίας της Global Icons: Europe Online, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά από τις 23 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η Benetton B192-05 έγραψε την δική της ιστορία τον Αύγουστο του 1992, όταν ο τότε νεαρός Γερμανός οδηγός κατέκτησε στο Spa-Francorchamps την πρώτη από τις 91 νίκες της καριέρας του στην F1, σε έναν αγώνα που διεξήχθη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με έντονη βροχόπτωση, απέναντι σε αντιπάλους όπως οι Ayrton Senna, Nigel Mansell και Mika Hakkinen.

Σχεδιασμένη από τον θρυλικό Rory Byrne, η B192-05 θεωρείται (δικαίως) ένα από τα σημαντικότερα μονοθέσια της σύγχρονης εποχής της F1. Αποτελεί μάλιστα το τελευταίο μονοθέσιο της F1 με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που κατέκτησε νίκη στον κορυφαίο θεσμό του παγκόσμιου motorsport σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκλρης εποχής και την αρχή της τεχνολογικής επανάστασης που ακολούθησε.

Η νίκη του Michael Schumacher στη βελγική πίστα ήρθε ακριβώς ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο του στην F1, στην ίδιο ακριβώς αγωνιστικό τερέρν, και αποτέλεσε την απαρχή μιας ανεπανάληπτης καριέρας που περιλάμβανε την κατάκτηση 7 παγκόσμιων τίτλων, 91 νικών, 68 pole position και 155 βάθρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν του 1992, το εν λόγω μονοθέσιο παρέμεινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ομάδας στο Enstone ως μέρος της ιστορικής συλλογής της Benetton. Το 2015 πωλήθηκε στη LRS Formula (εταιρεία του Laurent Redon), η οποία εξειδικεύεται στη συντήρηση και λειτουργία παλαιότερων μονοθεσίων της F1.

Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης του συγκεκριμένου μονοθεσίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα αγωνιστικά πρωτότυπα που έχουν προσφερθεί ποτέ σε δημοπρασία.