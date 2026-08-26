Στο σφυρί το θρυλικό Honda NSX του Ayrton Senna – Πόσο αναμένεται να πουληθεί

Η σχέση του Senna με τη Honda ξεκίνησε το 1987, όταν η ιαπωνική εταιρεία προμήθευε με κινητήρες την Team Lotus.

Λίγα επιβατικά αυτοκίνητα συνδέονται τόσο στενά με τον Ayrton Senna όσο το Honda NSX, το οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε ως Acura NSX.

Τώρα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που είχε παραχωρήσει η Honda στον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 για προσωπική του χρήση το 1991, πρόκειται να δημοπρατηθεί.

Το κόκκινο σπορ αυτοκίνητο με τη μαύρη οροφή συνόδευσε τον Senna κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ευρώπη και θεωρείται ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η σχέση του Senna με τη Honda ξεκίνησε το 1987, όταν η ιαπωνική εταιρεία προμήθευε με κινητήρες την Team Lotus. Έναν χρόνο αργότερα, ο Βραζιλιάνος οδηγός μεταπήδησε στη McLaren Honda και κατέκτησε αμέσως το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Την ίδια περίοδο, η Honda βρισκόταν στη διαδικασία εξέλιξης ενός εντελώς νέου supercar, με στόχο να ανταγωνιστεί τα μοντέλα της Ferrari και της Porsche.

Ο Senna έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της NSX

Ο Βραζιλιάνος δεν περιορίστηκε σε διαφημιστικές εμφανίσεις. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του NSX, δοκίμασε εκτενώς πρωτότυπα του μοντέλου και εξέφρασε έντονη κριτική σχετικά με την ακαμψία του αμαξώματος.

Οι παρατηρήσεις του οδήγησαν τη Honda σε δομικές αλλαγές, καθώς και σε τροποποιήσεις στην ανάρτηση.

Για τον λόγο αυτό, αρκετοί μηχανικοί εξακολουθούν να θεωρούν τον Senna σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης.

Honda NSX

Το συγκεκριμένο NSX, που προσφέρεται τώρα προς πώληση, φέρει αριθμό πλαισίου T000233. Η Honda την εισήγαγε στην Πορτογαλία, όπου ο Senna διέθετε κατοικία στην περιοχή του θερέτρου Quinta do Lago.

Κάθε φορά που ο οδηγός ταξίδευε στην Πορτογαλία, το αυτοκίνητο ήταν διαθέσιμο για προσωπική του χρήση. Το NSX ταξινομήθηκε στις 22 Μαρτίου 1991, με πινακίδα κυκλοφορίας «SX-25-59».

Στο σφυρί η Honda NSX τουSenna

Μετά το θανατηφόρο δυστύχημα του Senna στην Imola το 1994, το NSX παρέμεινε αρχικά στην Πορτογαλία. Τα έγγραφα ταξινόμησης, καθώς και οι επιβεβαιώσεις από τη Honda, τεκμηριώνουν την προέλευση και την ιστορία του αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, το NSX πέρασε από αρκετούς ιδιοκτήτες, μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2013 και επέστρεψε στην Ιαπωνία το 2024.

Το 2019, το αυτοκίνητο επέστρεψε για ακόμη μία φορά στην Imola. Ο πρώην επικεφαλής της ομάδας της Minardi, Giancarlo Minardi, οδήγησε το NSX σε μια συμβολική εκδήλωση για την 25η επέτειο από τον θάνατο του Senna.

Για την τρέχουσα δημοπρασία, ο σημερινός ιδιοκτήτης μετέφερε ξανά το αυτοκίνητο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την πλήρως τεκμηριωμένη ιστορία του, και κυρίως, την άμεση σύνδεσή του με τον Ayrton Senna, το συγκεκριμένη NSX αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο επιθυμητά μοντέλα της Honda που έχουν προσφερθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Αυτό αποτυπώνεται και στην εκτίμηση της αξίας του. Η RM Sotheby’s υπολογίζει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να πωληθεί μεταξύ 500.000 και 800.000 λιρών Αγγλίας (584.000 έως 935.000 ευρώ).