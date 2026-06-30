Στο στόχαστρο των συμμοριών τα σήματα αυτοκινήτων Volkswagen

Το φαινόμενο παρατηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2016.

Με τον φόβο ότι θα ξυπνήσουν και θα αντικρίσουν το όχημά τους δίχως έμβλημα στη μάσκα του κοιμούνται οι κάτοχοι αυτοκινήτων Volkswagen στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Autocar, οι σπείρες δεν βάζουν στο στόχαστρο απλά σήματα, αλλά όσα «κρύβουν» από πίσω τους μονάδες ραντάρ οι οποίες ελέγχουν συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης (ADAS). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να επιβαρύνονται με επισκευές που κοστίζουν εκατοντάδες λίρες.

Τα πρώτα περιστατικά αναφέρθηκαν το 2016 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το πρόβλημα επανήλθε στο προσκήνιο το 2024 μέσω του Guardian. Τότε η βρετανική εφημερίδα ανέφερε ότι περισσότεροι από 50 κάτοικοι ενός δήμου του Λονδίνου να πέφτουν θύματα της συγκεκριμένης εγκληματικής ενέργειας.

Πρόσφατο άρθρο του Autocar εξηγεί ότι οι μονάδες ραντάρ των σημάτων Volkswagen οχημάτων εξακολουθούν να αφαιρούνται, παρότι δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς ηλεκτρονική κωδικοποίηση από τη VW αλλά και ακριβή βαθμονόμηση.

Χωρίς τη μονάδα ραντάρ, το adaptive cruise control, ο περιοριστής ταχύτητας και το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του αυτοκινήτου της δεν λειτουργούσαν, εξηγούν ιδιοκτήτες οχημάτων στο βρετανικό Μέσο.

Εκπρόσωπος της VW δήλωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν κλαπεί μόνο μερικές εκατοντάδες εμβλήματα, με τις περισσότερες κλοπές να συγκεντρώνονται κυρίως σε περιορισμένες περιοχές του Λονδίνου.

Επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία προσφέρει οικονομική βοήθεια στους πελάτες μέσω του δικτύου των επίσημων αντιπροσώπων της και συμβούλεψε όσους έχουν επηρεαστεί να δηλώνουν το περιστατικό τόσο στην αστυνομία όσο και στον τοπικό εξουσιοδοτημένο έμπορο της Volkswagen.