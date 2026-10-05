Στο τραπέζι η αποδέσμευση αποθεμάτων για τη μείωση των τιμών των καυσίμων

Σε τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις της ΕΕ συζήτησαν τη γαλλική πρόταση, βάσει της οποίας οι ευρωπαϊκές χώρες θα αποδέσμευαν 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την Παρασκευή γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, ως απάντηση στις πιέσεις των ΗΠΑ να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της απότομης αύξησης των τιμών των καυσίμων, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συζήτησης.

Σε τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις της ΕΕ συζήτησαν τη γαλλική πρόταση, βάσει της οποίας οι ευρωπαϊκές χώρες θα αποδέσμευαν 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα αποδέσμευαν επίσης 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ανέφεραν οι πηγές.

Το Reuters μετέδωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Trump είχε ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης ή να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, να αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ μέσα σε διάστημα 20 ημερών, δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η παγκόσμια προσφορά ντίζελ έχει πληγεί από τον πόλεμο στο Ιράν και από τη ρωσική απαγόρευση εξαγωγών, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η Ουκρανία σε πολλά από τα διυλιστήριά της. Οι κινεζικές εταιρείες διύλισης έχουν επίσης αναστείλει τις εξαγωγές καυσίμων για τον Οκτώβριο, προκειμένου να ενισχύσουν τα εγχώρια αποθέματα, σύμφωνα με πηγές.

Κατά την τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής, οι χώρες της ΕΕ συζήτησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία για περαιτέρω αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των ΗΠΑ να αποφύγουν μια μονομερή απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, δήλωσε μία από τις πηγές.

Εν τω μεταξύ, ο αρμόδιος για το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Maros Sefcovic, δήλωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε με τον Αμερικανό εκπρόσωπο Εμπορίου Jamieson Greer τις περιορισμένες προμήθειες ντίζελ και τις απότομες αυξήσεις των τιμών και εξέφρασε την επιθυμία της Ευρώπης για μια συντονισμένη προσέγγιση με στόχο τη μείωση των τιμών.

Ο Sefcovic δήλωσε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εμπορίου της G20, ότι οποιαδήποτε κίνηση για τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ θα ήταν απρόσμενη και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης.