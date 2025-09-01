Στον αέρα 360 εργαζόμενοι μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ

Η General Motors θέτει σε διαθεσιμότητα δεκάδες εργαζόμενους σε μια προσπάθεια να προσαρμόσει την παραγωγή στη ζήτηση.

Στον «πάγο» τοποθετεί η General Motors 360 εργαζομένους της στο εργοστάσιο Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center, στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ.

Όπως επιβεβαίωσε την Παρασκευή 29 Αυγούστου η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, θα προχωρήσει σε μερική αναστολή παραγωγής σε δύο βάρδιες, γεγονός που θα επηρεάσει την παραγωγή των μοντέλων GMC Hummer EV και Cadillac Escalade IQ.

Πρόκειται για προσωρινές που απολύσεις θα ξεκινήσουν στις 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 6 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει το CBS. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται θα τεθούν σε προσωρινή διαθεσιμότητα και ενδέχεται να δικαιούνται επιδόματα και παροχές σύμφωνα τη συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ της General Motors (GM) και του UAW (United Auto Workers), του μεγαλύτερου συνδικάτου εργαζομένων στη βιομηχανία αυτοκινήτου στις ΗΠΑ.

Τον περασμένο Απρίλιο, η GM είχε θέσει σε διαθεσιμότητα 200 εργαζόμενους στο ίδιο εργοστάσιο, επικαλούμενη και τότε την ανάγκη προσαρμογής της παραγωγής στη ζήτηση.

Το Factory Zero, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1985, απασχολεί περίπου 4.000 εργαζόμενους και αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τον πυρήνα της στρατηγικής της GM για τα ηλεκτρικά οχήματα. Το εργοστάσιο παράγει μεταξύ άλλων τα Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra Denali, Cadillac Escalade IQ και Hummer EV SUV (σε έκδοση SUV και pick-up).

Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επανεξετάζουν τα στρατηγικά τους πλάνα.

Στις 10 Ιουνίου η GM είχε ανακοινώσει επένδυση ύψους 4 δισ. δολαρίων σε τρία εργοστάσιά της στις ΗΠΑ, για την ενίσχυση της παραγωγής οχημάτων τόσο με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και ηλεκτρικά.

«Πιστεύουμε ότι το μέλλον των μετακινήσεων θα καθοδηγείται από την αμερικανική καινοτομία και την εξειδίκευση στην παραγωγή», είχε δηλώσει τότε η CEO της GM, Mary Barra.

«Η ανακοίνωση δείχνει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να κατασκευάζουμε οχήματα στις ΗΠΑ και να στηρίζουμε τις αμερικανικές θέσεις εργασίας. Εστιάζουμε στο να δίνουμε επιλογές στους πελάτες και να προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα οχημάτων που αγαπούν». Σημειώνεται ότι στην επένδυση των 4 δισ. δεν συμπεριλαμβάνεται το εργοστάσιο Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center.