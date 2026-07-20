Στον δρόμο για το Παρίσι το νέο smart #2

Το νέο smart #2 υποβάλλεται σε σκληρές δοκιμές λίγους μήνες πριν αποκαλυφθεί επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο.

Σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμασιών ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο υποβάλλεται το νέο smart #2, «φορώντας» ένα ασπρόμαυρο καμουφλάζ σχεδιασμένο από τη Mercedes.

Τι περιλαμβάνουν οι δοκιμασίες του smart #2

H smart αναφέρει ότι πραγματοποίησε δοκιμασίες που περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα αστικών προκλήσεων, όπως απροσδόκητα εμπόδια, αλλαγές λωρίδας έκτακτης ανάγκης και οδήγηση σε βρεγμένο οδόστρωμα με χαμηλή πρόσφυση, θέλοντας να βελτιώσει το σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου και να ρυθμίσουν ιδανικά την ανάρτησή του.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θέλει να διασφαλίσει ότι το αυτοκίνητο θα παραμένει σταθερό, ασφαλές και παράλληλα ευέλικτο στην αστική καθημερινότητα, προσφέροντας παράλληλα μια ήρεμη εμπειρία οδήγησης.

Για να διασφαλιστεί ότι η άνεση της καμπίνας ευθυγραμμίζεται με την εκλεπτυσμένη αισθητική του οχήματος, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές σε διαφορετικά απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως σε αεροδυναμικές σήραγγες, ακουστικούς θαλάμους αλλά και στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Το #2 κάνει δοκιμές με διάφορες γόμες ελαστικών και περνώντας πάνω από κάθε είδους επιφάνεια, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη ισορροποία μεταξύ της χαμηλής αντίστασης κύλισης για μέγιστη αυτονομία και της μείωσης των θορύβων, ενώ για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη αξιοπιστία, το όχημα υποβλήθηκε σε απαιτητικές δοκιμές αντοχής σε ανώμαλους δρόμους, διαδρομές με συνεχόμενες στροφές και αστικούς δρόμους με λακκούβες και σε σενάρια οδήγησης μέσα στην πόλη, όπως η άνοδος σε κράσπεδα ή το πέρασμα πάνω από βαθιές λακκούβες.

Ηλεκτρικό με 300 χλμ. αυτονομία

Το smart #2 θα είναι αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικό. Θα εφοδιάζεται με μια μπαταρία υψηλής τάσης ενεργειακής χωρητικότητας 35,7 kWh, η οποία θα εξασφαλίζει αυτονομία 300 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Χάρη στην εξελιγμένη αρχιτεκτονική διαχείρισης ενέργειας, το μοντέλο θα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, το αυτοκίνητο θα προσφέρει λειτουργικότητα V2L (Vehicle-to-Load), δίνοντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Οι παραγγελίες για το νέο smart #2 αναμένεται να ανοίξουν στην ελληνική αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόθεση της μάρκας είναι η αρχική τιμή του μοντέλου να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση).