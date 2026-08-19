Στοπ στα ηλεκτρικά βάζει μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ – Τι απαγορεύει

Η απαγόρευση για τα ηλεκτρικά ισχύει μόνο για τα καταστήματα της αλυσίδας στο Βέλγιο.

Στα τέλη Ιουλίου, το Carrefour στο Kraainem του Βελγίου απαγόρευσε την είσοδο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης στην οροφή του καταστήματος, επικαλούμενο ανησυχίες για το βάρος τους -το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, θα μπορούσε να υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής- καθώς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

«Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματα Carrefour που διαθέτουν χώρο στάθμευσης στην οροφή, αλλά αξιολογείται κατά περίπτωση», είχε δηλώσει τότε η εταιρεία.

18 καταστήματα σε ολόκληρο το Βέλγιο

Από εδώ και στο εξής, όμως, το Carrefour απαγορεύει στους οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων να σταθμεύουν στους χώρους στάθμευσης στις οροφές 18 καταστημάτων σε ολόκληρο το Βέλγιο, επτά εκ των οποίων βρίσκονται στη Φλάνδρα. Οι βασικοί λόγοι είναι το βάρος και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Carrefour, Mich Vergauwen, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ζυγίζουν κατά μέσο όρο 250 έως 500 κιλά περισσότερο από ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, λόγω των βαριών μπαταριών τους.

«Οι συχνά κάπως παρωχημένες εγκαταστάσεις των καταστημάτων με χώρους στάθμευσης στις οροφές δεν είναι σχεδιασμένες για να αντέχουν αυτό το επιπλέον βάρος», δήλωσε ο Vergauwen στο VRT NWS. «Αυτοί οι χώροι στάθμευσης κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες, με συγκεκριμένα όρια φορτίου. Αν σταθμεύσουν πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταυτόχρονα, θα μπορούσε να ξεπεραστεί η μέγιστη φέρουσα ικανότητα», πρόσθεσε.

Η απαγόρευση δεν ισχύει στα Carrefour της Γαλλίας ή της Ισπανίας, ούτε εφαρμόζεται από άλλες αλυσίδες λιανικής στο Βέλγιο, σημειώνει το newmobility.news.

Φόρτιση

Καμία απαγόρευση για τα βαρύτερα SUV

Ένα βαρύ SUV ή ακόμη και ένα πολυμορφικό όχημα με γεμάτο ρεζερβουάρ και επιβάτες, μπορεί να ζυγίζει το ίδιο ή και περισσότερο από ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η ταυτόχρονη στάθμευση πολλών τέτοιων οχημάτων στην οροφή θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου. Κι όμως, δεν υπάρχει απαγόρευση για αυτά τα οχήματα.

Με την απλή απαγόρευση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το Carrefour Belgium πιθανότατα επέλεξε την πιο πρακτική και εύκολα εφαρμόσιμη λύση. Η μέτρηση του πραγματικού βάρους κάθε οχήματος που εισέρχεται στον χώρο θα απαιτούσε σύστημα ζύγισης στην είσοδο, κάτι πολύ πιο περίπλοκο τόσο τεχνικά όσο και λειτουργικά.

Σταθμοί φόρτισης EV στο ισόγειο

Ένας ακόμη λόγος πίσω από την απαγόρευση είναι ότι το Carrefour επενδύει παράλληλα στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχοντας εγκαταστήσει σχεδόν 1.000 σταθμούς φόρτισης στους χώρους στάθμευσης των καταστημάτων του στο Βέλγιο. Οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται πάντα στο ισόγειο. Κατά συνέπεια, για τους πελάτες με ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ούτως ή άλλως πιο πρακτικό να παρκάρουν κάτω.

Σε αυτή την περίπτωση, πέρα από τις ανησυχίες για την ασφάλεια και το βάρος, θα μπορούσε να υπάρχει και ένα εμπορικό κίνητρο. Το Carrefour έχει επενδύσει σημαντικά στους σταθμούς φόρτισης στους κανονικούς χώρους στάθμευσης των καταστημάτων του.

Όταν ένας οδηγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου παρκάρει στο ισόγειο, μπορεί να βρεθεί ακριβώς δίπλα σε έναν σταθμό φόρτισης. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα να φορτίσει το αυτοκίνητό του όσο κάνει τα ψώνια του. Ένας τέτοιος «πειρασμός» δεν υπάρχει αν επιλέξει να σταθμεύσει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο στην οροφή.