Striker: Αποκάλυψη για το νέο μοντέλο της Dacia

Παράλληλα, η εταιρεία αποκάλυψε τον οδικό χάρτη της για το 2030, ο οποίος θα βασίζεται σε 5 πυλώνες.

Η Dacia, η μάρκα που έχει γίνει συνώνυμο των value-for-money αυτοκινήτων, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των οικογενειακών μοντέλων, παρουσιάζοντας το Striker.

Η νέα υλοποίηση της εταιρείας αφορά σε ένα crossover μήκους 4,62 μέτρων που παντρεύει στο αμάξωμά του χαρακτηριστικά από διάφορες κατηγορίες, όπως τα hatchback, τα station wagon και τα SUV.

Πιστό στο DNA της Dacia, το Striker διακρίνεται για τον στιβαρό σχεδιασμό του, με δυναμικές γραμμές, επιβλητικό κάθετο εμπρός μέρος και τη σύγχρονη φωτεινή υπογραφή της μάρκας.

Πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος αναδεικνύουν το off-road ταλέντο του μοντέλου, όταν στο πίσω μέρος πρωταγωνιστούν τα μοντέρνα σχεδίασης φωτιστικά σώματα, τα οποία γεφυρώνονται μέσω μιας μαύρης λωρίδας.

Όπως αναφέρει η Dacia, κατά την εξέλιξη του Striker έχει δοθεί έμφαση και στην αεροδυναμική, ενώ συνολικά το μοντέλο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των πελάτων.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει υβριδική έκδοση, μια Hybrid με τετρακίνηση (4×4) και μια LPG, με την Dacia να έχει ως στόχο να λανσάρει το μοντέλο σε μια τιμή χαμηλότερη των 25.000 ευρώ.

H εταιρεία ανφέρει ότι το Striker αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του 1980, ενώ το όνομά του προέρχεται από τη διεθνή έκφραση “to make a strike” (ήτοι «να πετυχαίνεις το στόχο», «να χτυπάς διάνα»). Περισσότερες πληροφορίες για το Striker αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Η αποκάλυψη του Striker έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης του οδικού χάρτη της μάρκας έως το 2030, ο οποίος δομείται γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες:

– Ηλεκτρική κινητικότητα: Στόχος της μάρκας είναι να παρουσιάσει πλήρως ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030, με αφετηρία το φετινό έτος όπου θα παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό πόλης με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ.

– Εξηλεκτρισμένη γκάμα: Στόχος τα δύο τρία των πωλήσεων της μάρκας να αφορούν εξηλεκτρισμένα οχήματα.

– Επέκταση στην κατηγορία C: Μαζί με το Bigster, το Striker δημιουργεί ένα ισχυρό δίδυμο το οποίο είναι προσανατολισμένο στις αξίες της μάρκας.

– Επόμενο Sandero: Η μεγάλη επιτυχία της Dacia θα περάσει στην επόμενη γενιά της, διαθέτοντας μια πλήρως «πολυενεργειακή» γκάμα συστημάτων κίνησης

– Ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της: Η εταιρεία θα συνεχίσει να βασίζεται σε όσα την καθιστούν πραγματική ξεχωριστή: την τεχνογνωσία της στην τετρακίνηση και την ηγετική της θέση σε λύσεις LPG.