Στροφή στα ρομποταξί για τη Hyundai

Η Hyundai έχει συνάψει πολυετή στρατηγική συνεργασία με τη Waymo, την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, η οποία παρέχει πλήρως αυτόνομες υπηρεσίες μετακίνησης χωρίς οδηγό.

Ο CEO της Hyundai, José Muñoz, αποκάλυψε ότι η πτώση της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ έχει καταστήσει την κατασκευή ρομποταξί τον «νούμερο ένα» τρόπο για να αποκομίσει η εταιρεία κέρδη από την παραγωγή των ηλεκτρικών της οχημάτων.

Η πτώση ήταν ιδιαίτερα έντονη μετά τη λήξη της φορολογικής έκπτωσης ύψους 10.500 δολαρίων της αμερικανικής κυβέρνησης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς μεγάλους κατασκευαστές να στραφούν περισσότερο προς τα υβριδικά και να περιορίσουν την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η Hyundai, ωστόσο, ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση, αναζητώντας άλλους τρόπους ώστε να αξιοποιήσει περισσότερο τις επενδύσεις της στα ηλεκτρικά οχήματα.

«Ενώ οι ανταγωνιστές μας αποφάσισαν να διαγράψουν την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, εμείς αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα δικά μας», δήλωσε ο Muñoz την περασμένη Πέμπτη.

«Το άλλο πράγμα που κάναμε είναι να αναζητήσουμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και η μεγαλύτερη ευκαιρία, με διαφορά, είναι τα ρομποταξί», πρόσθεσε.

Η Hyundai έχει συνάψει πολυετή στρατηγική συνεργασία με τη Waymo, την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, η οποία παρέχει πλήρως αυτόνομες υπηρεσίες μετακίνησης χωρίς οδηγό σε 15 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Waymo ενσωματώνεται στο αμιγώς ηλεκτρικό SUV IONIQ 5 της Hyundai, καθώς τα αυτοκίνητα προστίθενται στον στόλο της υπηρεσίας μετακίνησης.

Η κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία συμμετέχει επίσης στην κοινοπραξία Motional, μαζί με την εταιρεία τεχνολογίας αυτοκινήτων Aptiv, η οποία χρησιμοποιεί αυτόνομα IONIQ 5 σε υπηρεσία robotaxi στο Λας Βέγκας.

Hyunda Ioniq 5

Ο Muñoz δήλωσε ότι η εταιρεία ήδη αποκομίζει κέρδη από την κατασκευή των ρομποταξί και υποσχέθηκε ότι θα κατασκευαστούν «δεκάδες χιλιάδες» οχήματα για τη Waymo στο εργοστάσιο της Hyundai στη Σαβάνα της Τζόρτζια.

Η στροφή της Hyundai προς τα ρομποταξί έρχεται καθώς τα πλήρως αυτόνομα οχήματα που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες μετακίνησης εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερη πηγή εσόδων από την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στην αμερικανική αγορά.