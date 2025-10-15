Στροφή στην πολυτέλεια: Η Toyota πετάει το γάντι στις Bentley και Rolls-Royce

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται ότι επιθυμεί να αποδείξει ότι έχει ταλέντο και στις premium κατασκευές.

Αποφασισμένη να διασταυρώσει τα ξίφη της με τις παραδοσιακές δυνάμεις στην κατηγορία των υπερπολυτελών μοντέλων, όπως η Bentley και η Rolls-Royce, είναι η Toyota.

Στο πλαίσιο του Japan Mobility Show 2025, η μάρκα αναμένεται να εγκαινιάσει ένα νέο κεφάλαιο για το Century, ένα σεντάν ωδή στην πολυτέλεια που διατίθεται κυρίως στην αγορά της Ιαπωνίας.

Ειδικότερα, η Toyota θα αποκαλύψει ένα πρωτότυπο μοντέλο που διαφοροποιείται από το υπάρχον sedan, μιας και φέρει πίσω μέρος με τελείωμα τύπου fastback, αλλά και αυξημένη απόσταση από το έδαφος.

Ξένα δημοσιεύματα το χαρακτηρίζουν ως 4θέσιο SUV με σπορ αναλογίες, αλλά και με καμπίνα που θα ικανοποιεί ακόμα και τον πιο απαιτητικό λάτρη της πολυτέλειας.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του concept car θα είναι οι συρόμενες θύρες, ώστε να επιτυγχάνεται ευκολότερη πρόσβαση στην καμπίνα. Παράλληλα, έχει θυσιαστεί το πίσω παρμπρίζ, στο βωμό μιας επιφάνειας που είναι βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος.

Στο εσωτερικό, αναμένεται μια… ασυνήθιστη ρύθμιση όσον αφορά τη θέση των καθισμάτων, με γνώμονα την άνεση των επιβατών, ενώ σε επίπεδο συστημάτων κίνησης η Toyota δεν αποκλείεται να στραφεί στον υβριδισμό ή στον ηλεκτρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρωτότυπο Century, αλλά και για το αν η έκδοση παραγωγής διατεθεί και στην Ευρώπη, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στο προσεχές Japan Mobility Show 2025, που ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου.