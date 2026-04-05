Subaru Gateway: Ένα νέο ηλεκτρικό SUV με 420 ίππους

Το Gateway που έκανε πρεμιέρα στην Έκθεση της Νέας Υόρκης είναι ένα SUV με επτά θέσεις και αυτονομία 500 χιλιομέτρων.

Η Έκθεση της Νέας Υόρκης είναι το μεγάλο γεγονός της αυτοκίνησης αυτή την περίοδο και εκεί η Subaru παρουσίασε το νέο της δημιούργημα. Ένα ηλεκτρικό SUV, με επτά θέσεις, 420 ίππους και αυτονομία 500 χιλιομέτρων, που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας, όχι μόνο σε μετακινήσεις αστικού περιβάλλοντος, αλλά και πέρα από την πόλη.

Πρόκειται για το Gateway, το οποίο ακολουθεί τη φιλοσοφία της Subaru, διαθέτοντας έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα, που δίνει έμφαση στην άνεση, τους χώρους, τη δύναμη και την τεχνολογία. Φυσικά θα διαθέτει και off-road δυνατότητες του υψηλού επιπέδου που μας έχει συνηθίσει η Subaru να προσφέρουν τα αυτοκίνητά της.

Σχεδιαστικά ακολουθεί επίσης της φιλοσοφία της ιαπωνικής εταιρείας, με τετραγωνισμένες γραμμές, που τονίζονται και από τους θόλους των τροχών, με τους τελευταίους να έχουν διάσταση 19 ή 20 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση. Επιπλέον, τα προστατευτικά του αμαξώματος και οι μπάρες οροφής ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του μοντέλου.

Το εσωτερικό ξεχωρίζει πέρα από την ευρυχωρία του και για την τεχνολογία του, με οθόνες 12,3 και 14 ιντσών, για πίνακα οργάνων και σύστημα πολυμέσων αντίστοιχα, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα σύνδεσης με Android Auto και Apple CarPlay.

Στα σημαντικά είναι η διαρρύθμιση και η διάταξη των χώρων, με την καμπίνα του Gateway να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να φιλοξενεί μέχρι και επτά επιβάτες. Η τρίτη σειρά καθισμάτων είναι ενιαία με μορφή πάγκου και προσφέρει χώρο για άτομα με ύψος ακόμα και 1,8 μ. Με όλα τα καθίσματα σε πλήρη διάταξη, ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 440 λίτρα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και 6θέσιο με τη δεύτερη σειρά να έχει δύο καθίσματα που προσφέρουν ακόμα περισσότερη άνεση.

Σε επίπεδο εξοπλισμού διαθέτει δύο υποδοχές ασύρματης φόρτισης smartphone, αλλά και θύρες USB-C σε όλες τις σειρές καθισμάτων. Επιπλέον διαθέτει μεταξύ άλλων, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, adaptive cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, ανίχνευση τυφλού σημείου, κάμερα 360 μοιρών και ψηφιακό εσωτερικό καθρέπτη.

Το πλούσιο εξοπλιστικό πακέτο του Subaru Gateway περιλαμβάνει και προγράμματα οδήγησης που προσαρμόζουν το αυτοκίνητο στις ανάγκες που προκύπτουν και ανάλογα με τις συνθήκες, όπως χιόνι, λάσπη, ή γενικότερα επιφάνειας χαμηλής πρόσφυσης.

Η επιλογή της Νέας Υόρκης για την αποκάλυψη του Gateway δεν ήταν διόλου τυχαία, αφού η ιαπωνική εταιρεία έχει μεγάλη διείσδυση στην αγορά της Βορείου Αμερικής και εκεί ένα που εστιάζει με τις δημιουργίες της. Το Gateway αναμένεται να λανσαριστεί το 2027, διευρύνοντας τη γκάμα της Subaru, με ένα αυτοκίνητο που έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα, αλλά και ηλεκτρική… καρδιά.