Supercar από την Κίνα στα πρότυπα Ferrari αλλά σε μισή τιμή

Η Great Wall Motor σκοπεύει να δημιουργήσει ένα supercar ανταγωνιστικό στις Ferrari, που όμως θα είναι σημαντικά πιο προσιτό.

Η επίθεση των κατασκευαστών από την Κίνα είναι ολομέτωπη και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Έχουν καταφέρει σε ελάχιστο σχετικά χρονικό διάστημα να προσφέρουν ανταγωνιστικά μοντέλα, με πειστικές επιδόσεις και χαμηλές τιμές.

Αυτό δεν αφορά μόνο απλά αυτοκίνητα πόλης ή SUV, αλλά και supercar που έρχονται με ταχύτητα, μεταφορικά και κυριολεκτικά, να τα βάλουν με τα καλύτερα μοντέλα του «είδους» στον πλανήτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ήταν πρόσφατα η παρουσίαση του Yangwang U9 της BYD, που έκανε ένα άκρος εντυπωσιακό ρεκόρ ταχύτητας, σημειώνοντας 496,22 χλμ./ώρα.

Αναμφίβολα μια ειδική περίπτωση που βρίσκεται στο άνω άκρο της κατηγορίας. Επόμενος στόχος των Κινέζων είναι η δημιουργία πιο… καθημερινών supercar, που θα απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό.

Η Great Wall Motor, σύμφωνα με ανακοίνωση εκ των έσω, ετοιμάζει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, που θα παρουσιάσει μέσα στο 2026. Πιο συγκεκριμένα ο Wei Jianju, πρόεδρος της εταιρείας, ανακοίνωσε ότι αυτό θα είναι το πρώτο supercar που θα κοιτά στα μάτια τη Ferrari SF90.

Ιεροσυλία θα πούνε κάποιοι, αλλά ας περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση, καθώς οι Κινέζοι μας έχουν εντυπωσιάσει με τα πιο πρόσφατα μοντέλα τους, γιατί να μην το κάνουν και με αυτό άραγε;

Ακόμα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάποιο στοιχείο σχετικά με τη σχεδίαση και γενικότερα την αισθητική του, αλλά αναμένεται να είναι εντυπωσιακή.

Όπως και οι επιδόσεις του, που θα ακολουθούν αυτές της Ferrari SF90 όπως τονίζουν οι Κινέζοι. Δεν θα είναι ηλεκτρικό supercar, αλλά υβριδικό, με V8 κινητήρα με δύο turbo και απόδοση κοντά στους 1.000 ίππους.

Αναμένεται να έχει εκρηκτικές επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 3,5 δευτερόλεπτα και 350 χλμ./ώρα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα διατίθεται στη μισή τιμή από αυτή της Ferrari, ελπίζοντας να μην κάνουν εκπτώσεις και στην οδική συμπεριφορά, που είναι τόσο σημαντική σε αυτοκίνητα του «είδους».

Το όλο project έχει αναλάβει το ειδικό τμήμα της εταιρείας «Ultra Luxury Vehicle Business Group».