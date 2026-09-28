Suzuki: Στο μισό ο χρόνος ανάπτυξης νέων μοντέλων έως το 2030

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία έχει επίσης θέσει ως στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην ανάπτυξη κατά 30% και της αποδοτικότητας στην παραγωγή κατά 50%.

Η Suzuki Motor Corporation στοχεύει να μειώσει στο μισό, έως το 2030, τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός νέου οχήματος, καθώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι ομάδες μηχανικής και παραγωγής.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία έχει επίσης θέσει ως στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην ανάπτυξη κατά 30% και της αποδοτικότητας στην παραγωγή κατά 50%. Οι στόχοι για την ανάπτυξη μετρώνται σε σύγκριση με τα δεδομένα του οικονομικού έτους 2020, ενώ ως σημείο αναφοράς για τον στόχο παραγωγής χρησιμοποιείται το εργοστάσιό της στο Manesar της Ινδίας.

Πώς σχεδιάζει η Suzuki να μειώσει στο μισό τον χρόνο ανάπτυξης νέων μοντέλων

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Maruti Suzuki εργάζεται για την επιτάχυνση ενός ασυνήθιστα μεγάλου προγράμματος νέων προϊόντων. Το Autocar Professional, ανέφερε τον Ιούνιο ότι η εταιρεία στόχευε στη μείωση του κύκλου ανάπτυξης ενός οχήματος από 48 μήνες σε 36 μήνες. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το πρόγραμμα, σχεδιάζει να παρουσιάσει εννέα νέα μοντέλα μέσα σε τρία χρόνια, μεταξύ των οποίων επτά SUV. Ο στόχος των 36 μηνών της Maruti και ο στόχος της Suzuki για το 2030 έχουν διαφορετικές βάσεις σύγκρισης.

Ο αριθμός των οχημάτων αποτελεί μόνο ένα μέρος της πρόκλησης. Τα νέα μοντέλα πρέπει να αναπτύσσονται με μια ευρύτερη γκάμα συστημάτων κίνησης, συμπεριλαμβανομένων βενζινοκινητήρων, υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών συστημάτων. Κάθε σύστημα κίνησης προσθέτει εργασίες στους τομείς της μηχανικής, των προμηθειών και των προμηθευτών, προτού καταστεί δυνατή η έναρξη της παραγωγής.

Η Suzuki σχεδιάζει να εντάξει αυτές τις λειτουργίες νωρίτερα στη διαδικασία ανάπτυξης ενός οχήματος. Οι ομάδες σχεδιασμού, παραγωγής, ποιότητας και προμηθειών θα εργάζονται παράλληλα, με την υποστήριξη περισσότερων ψηφιακών εργαλείων μηχανικής και μεγαλύτερη χρήση κοινών δομικών στοιχείων και υπομονάδων. Στόχος είναι να εντοπίζονται τα προβλήματα νωρίτερα και να μειώνεται ο χρόνος που χάνεται όταν η εργασία πρέπει να επιστρέψει από τη μία ομάδα στην άλλη.

Η Maruti Suzuki κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Η εταιρεία επεκτείνει τη χρήση προσομοιώσεων και εικονικών δοκιμών, επιδιώκει την έγκαιρη εμπλοκή των προμηθευτών και εργάζεται για την ταυτόχρονη ανάπτυξη εξαρτημάτων, καλουπιών και εργαλείων, καθώς και διαδικασιών παραγωγής.

Η Suzuki αναπτύσσει βασικές τεχνολογίες στην Ιαπωνία και τις μοιράζεται με τη Maruti Suzuki, η οποία προσαρμόζει τα προϊόντα για τους Ινδούς πελάτες και προετοιμάζει την παραγωγή τους. Η συγκεκριμένη δομή θα αντιμετωπίσει αυξημένο φόρτο εργασίας καθώς η Ινδία εξελίσσεται σε ολοένα σημαντικότερη βάση παραγωγής και εξαγωγών.