Suzuki Swift: Το ιαπωνικό μικρό έφτασε τις 10 εκατ. πωλήσεις

Το δημοφιλές μοντέλο πλέον βρίσκεται στη 4η γενιά του, η οποία προσφέρεται στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2024.

Το ορόσημο των 10 εκατ. πωλήσεων πέτυχε το Suzuki Swift τον Ιούλιο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δημοφιλία του από το λανσάρισμά του τον Νοέμβριο του 2004 στην Ιαπωνία.

Με παράσημό του μια πληθώρα βραβείων, συμπεριλαμβανομένου του “Car of the Year”, έχει εξελιχθεί σε μοντέλο ναυαρχίδα για τη Suzuki. Έχει παραχθεί σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Γκάνα, ενώ πωλείται σε πάνω από 170 χώρες και περιοχές.

Από τα 10 εκατ. πωληθέντα οχήματα, το 60% ήταν στην Ινδία, το 14% στην Ευρώπη, το 8% στην Ιαπωνία και το 18% σε άλλες χώρες.

Η Suzuki ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να κατασκευάζει μοντέλα με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών σε όλο τον κόσμο και να παράγει προϊόντα που θα ευθυγραμμίζονται με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αγοράς.

«Ευχαριστούμε τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο που επέλεξαν το Swift. Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις του έχουν φτάσει τα 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Εκφράζουμε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας», αναφέρει η μάρκα.

Η ιστορία του Suzuki ξεκινάει με το λανσάρισμα της 1ης γενιάς τον Νοέμβριο του 2004 στην Ιαπωνία, ενώ σήμερα το ιαπωνικό μοντέλο βρίσκεται στην 4η γενιά του η οποία λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά τον Μάρτιο του 2024.

Κινείται από ήπια υβριδικό τρικύλινδρο 1.200άρη κινητήρα βενζίνης απόδοσης 82 PS, ενώ είναι διαθέσιμο και με τετρακίνηση (AllGrip).