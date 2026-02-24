Συμφωνία Ampere με Basquevolt για μπαταρίες λιθίου-μετάλλου

Οι μπαταρίες λιθίου-μετάλλου προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με τις συμβατικές κυψέλες ιόντων λιθίου με υγρό ηλεκτρολύτη.

Συμφωνία με την εταιρεία Basquevolt για την επιτάχυνση της εξέλιξης μπαταριών λιθίου-μετάλλου που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα σύναψε η Ampere, ο βραχίονας ηλεκτρικών οχημάτων και λογισμικού του Renault Group.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην εξέλιξη μπαταριών που θα πληρούν τις προδιαγραφές των πρώιμων πρωτοτύπων Pre-A Sample, φέρνοντας την τεχνολογία πολυμερικού ηλεκτρολύτη της ισπανικής εταιρείας Basquevolt πιο κοντά σε εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι μπαταρίες λιθίου-μετάλλου προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με τις συμβατικές κυψέλες ιόντων λιθίου με υγρό ηλεκτρολύτη. Συνδυάζοντας πολυμερικό ηλεκτρολύτη με προηγμένο σχεδιασμό ανόδου, η τεχνολογία στοχεύει στην ανάπτυξη πιο συμπαγών και ελαφρύτερων πακέτων μπαταριών με βελτιωμένη θερμική σταθερότητα και δυνατότητα ταχείας φόρτισης.

«Η είσοδος σε αυτή τη νέα φάση με την Ampere αποτελεί ορόσημο στην αποστολή μας να φέρουμε την τεχνολογία πολυμερικού ηλεκτρολύτη πιο κοντά στη μαζική αγορά», δήλωσε ο Pablo Fernández, διευθύνων σύμβουλος της Basquevolt.

Σύμφωνα με την Basquevolt, η τεχνολογία της μπορεί να επιτύχει πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος του πακέτου μπαταρίας. Η εταιρεία αναφέρει ότι ο πολυμερικός ηλεκτρολύτης της επιτρέπει απλούστερη διαδικασία παραγωγής, με αποτέλεσμα περίπου 30% χαμηλότερη επένδυση ανά GWh σε ένα συμβατικό εργοστάσιο και 30% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας ανά παραγόμενη kWh.

Η συμφωνία αξιοποιεί την εξειδίκευση της Basquevolt στη χημεία των μπαταριών και την εμπειρία της Ampere στην τοποθέτηση και παραγωγή τους μέσα στα αυτοκίνητα.