Συμμαχία BMW-Rimac για τη βελτιστοποίηση της i7

Οι δύο εταιρείες εργάζονται πάνω σε καινοτόμες λύσεις για περισσότερη ενέργεια, μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση.

Σε σύμπραξη με την κροατική Rimac Technology προχώρησε ο όμιλος BMW για τη νέα αμιγώς ηλεκτρική BMW i7.

Όπως ανακοινώνει ο όμιλος, στόχος της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Gen6, που ανέπτυξε η BMW για μία καινοτόμο μπαταρία υψηλής τάσης, στη νέα αμιγώς ηλεκτρική Σειρά 7, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση.

Η 6η γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive (Gen6) ενσωματώνεται στο κορυφαίο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας μέσω μπαταρίας ιόντων λιθίου 4695 με κυλινδρικές κυψέλες. Οι κυλινδρικές κυψέλες διακρίνονται, μεταξύ άλλων, για την κατά 20% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με τις πρισματικές κυψέλες της Gen5.

Η μπαταρία υψηλής τάσης συνδυάζει την τεχνολογία κυψελών Gen6 με την καθιερωμένη σχεδίαση των μονάδων Gen5 και προσφέρει στη νέα BMW i7, η οποία θα αποκαλυφθεί στις 22 Απριλίου, στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνο, σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία.

Οι κάτοχοι της BMW i7 μπορούν επίσης να φορτίζουν πολύ ταχύτερα χάρη στη νέα τεχνολογία, με την ισχύ φόρτισης να έχει αυξηθεί.

Η μπαταρία υψηλής τάσης κατασκευάζεται με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας από τη Rimac Technology στην Κροατία και παραδίδεται έτοιμη για συναρμολόγηση στο εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing, το μοναδικό που φιλοξενεί την παραγωγή της BMW Σειράς 7 σε όλο τον κόσμο.

Ο Mate Rimac, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Rimac, καθώς και CEO & CTO της Bugatti Rimac, δηλώνει: «Η BMW ήταν ανέκαθεν γνωστή για την κορυφαία μηχανική της αρτιότητα, γεγονός που καθιστά αυτή τη συνεργασία ιδιαίτερα συναρπαστική για εμάς. Μαζί αναπτύξαμε ένα σύστημα μπαταρίας υψηλής τάσης που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των νέων κυλινδρικών κυψελών σε χρόνο ρεκόρ, προσφέροντας σημαντικές βελτιώσεις σε ενέργεια, αυτονομία και απόδοση φόρτισης. Είμαστε περήφανοι που πλέον βλέπουμε αυτό το σύστημα να παράγεται σε μεγάλη κλίμακα στο νέο μας Rimac Campus».

Η Rimac Technology είναι προμηθευτής πρώτης κατηγορίας (Tier 1) που ανήκει στον όμιλο Rimac και ειδικεύεται στον εξηλεκτρισμό στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας με καινοτόμα προϊόντα.