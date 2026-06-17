Συμμαχία μεταξύ Stellantis, Wayve και Uber για μια νέα γενιά ρομποταξί

Ο Όμιλος Stellantis θα φροντίσει για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και μαζική παραγωγή των οχημάτων.

Οι Stellantis, Wayve και Uber ανακοίνωσαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου συνεργασία για τη διερεύνηση της από κοινού ανάπτυξης και διάθεσης ρομποταξί επιπέδου 4 (χωρίς οδηγό).

Όπως αναφέρουν οι εταιρείες, η συνεργασία συνδυάζει τις πλατφόρμες L4-Ready Platform της Stellantis, την τεχνολογία οδήγησης με τεχνητή νοημοσύνη της Wayve και την παγκόσμια πλατφόρμα της Uber.

Η νέα πρωτοβουλία βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης συμφωνίας L2++ μεταξύ της Stellantis και της Wayve, καθώς και της συνεργασίας της Wayve με την Uber για την ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόνομης μετακίνησης στο Λονδίνο, το Τόκιο και 10 ακόμη πόλεις παγκοσμίως.

Stellantis: Παραγωγή οχημάτων

Η Stellantis θα επικεντρωθεί στη σχεδίαση, ανάπτυξη και μαζική παραγωγή οχημάτων, βασισμένων στην πλατφόρμα L4-Ready Platform. Θα είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένα συστήματα αισθητήρων, ενώ θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις απαιτήσεις εφεδρείας που είναι απαραίτητες για εντατική λειτουργία χωρίς οδηγό.

Wayve: Τεχνολογία ΑΙ

Η Wayve θα παρέχει λογισμικό οδήγησης βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), ικανό να αντιλαμβάνεται και να λειτουργεί πλήρως αυτόνομα σε σύνθετα πραγματικά περιβάλλοντα. Βασισμένη στην προσέγγιση end-to-end της Wayve, η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και συνθήκες οδήγησης χωρίς να απαιτείται ειδική χαρτογράφηση ή προσαρμογή ανά περιοχή. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ταχύτερη και οικονομικότερη επέκταση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Uber: Πλατφόρμα Κινητικότητας

Η Uber θα εντάξει αυτά τα αυτόνομα οχήματα στο παγκόσμιο δίκτυο μετακίνησής της, επιτρέποντας την πρόσβαση σε διαδρομές χωρίς οδηγό μέσω της εφαρμογής Uber. Οι πελάτες θα μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης μέσω οχημάτων και πλατφορμών που ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται.