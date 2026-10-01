Συμμαχία Nio και Geely για τις μπαταρίες

Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν τη συνεργασία τους ως ένα νέο μοντέλο για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, με στόχο τη δημιουργία ενός πυκνότερου και πιο αξιόπιστου δικτύου φόρτισης.

Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων Nio ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε συμφωνία με τον όμιλο Zhejiang Geely Holding Group για τις δραστηριότητές τους στον τομέα των μπαταριών και της φόρτισης, με στόχο την από κοινού επέκταση και βελτίωση των δικτύων φόρτισης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Geely Holding Group θα αποκτήσει ποσοστό 30% στη Nio Power, τη μονάδα της Nio που δραστηριοποιείται στην εναλλαγή μπαταριών και τη φόρτιση, ανακοίνωσε η NIO.

Για την απόκτηση του ποσοστού, η Geely θα εισφέρει το 100% της συμμετοχής της στη θυγατρική της για την εναλλαγή μπαταριών, Yiyi Power, καθώς και 84 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τη Nio, η συναλλαγή αποτιμά τη Nio Power περίπου στα 2 δισ. ευρώ.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων εντείνουν τη μάχη για την τεχνολογική υπεροχή στον τομέα της υπερταχείας φόρτισης. Η Nio έχει αναπτύξει περισσότερους από 4.000 σταθμούς εναλλαγής μπαταριών, όπου η πλήρης αντικατάσταση της μπαταρίας διαρκεί περίπου τρία λεπτά, σημειώνει το Reuters.

Την ίδια στιγμή, η Geely Auto, θυγατρική της Geely Holding Group, παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα τεχνολογία φόρτισης διάρκειας μόλις τεσσάρων λεπτών.

Η Nio Power στοχεύει να έχει σε λειτουργία 10.000 σταθμούς εναλλαγής μπαταριών έως το 2030, με την ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να αναμένεται να ξεπεράσει τις 10 δισ. kWh.

Η Geely, από την πλευρά της, σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυό της σε περισσότερους από 22.000 σταθμούς φόρτισης έως το τέλος του 2027.

Koύρσα για ταχύτερη φόρτιση

Στη γενικότερη κούρσα των αυτοκινητοβιομηχανιών για ταχύτερη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ο ανταγωνιστής τους, η BYD, έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσει δεκάδες χιλιάδες σταθμούς ταχείας φόρτισης.

Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν τη συνεργασία τους ως ένα νέο μοντέλο για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, με στόχο τη δημιουργία ενός πυκνότερου και πιο αξιόπιστου δικτύου φόρτισης, που θα περιορίζει το άγχος των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σχετικά με την αυτονομία.

Παράλληλα, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στη συνεργασία και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Η Nio ανακοίνωσε ότι οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενιαίων προτύπων εναλλαγής μπαταριών, αλλά και συμβατών μοντέλων οχημάτων.

«Η συνεργασία μεταξύ της NIO και της Geely στη φόρτιση και την εναλλαγή μπαταριών είναι ανοιχτή σε ολόκληρο τον κλάδο. Καλωσορίζουμε και προσβλέπουμε στη συμμετοχή περισσότερων εταιρειών του κλάδου», δήλωσε ο CEO της Nio, William Li.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Nio θα αποκτήσει επίσης ποσοστό 10% στη Haohan Energy, τη θυγατρική της Geely που δραστηριοποιείται στις έξυπνες λύσεις φόρτισης.