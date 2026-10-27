Συμμαχία των «Big 3» της Ευρώπης απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό

Ο όμιλος Volkswagen, η Stellantis και ο όμιλος Renault ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων, το μερίδιο των οποίων στην ευρωπαϊκή αγορά διπλασιάστηκε φέτος.

Οι τρεις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζικής παραγωγής της Ευρώπης σχηματίζουν τη δική τους εκδοχή των «Big 3» του Ντιτρόιτ, προκειμένου να ασκήσουν από κοινού πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή κανόνων τοπικού περιεχομένου και για χαλάρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την ηλεκτροκίνηση, καθώς οι Κινέζοι ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος.

Ο όμιλος Volkswagen, η Stellantis και ο όμιλος Renault ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων, το μερίδιο των οποίων στην ευρωπαϊκή αγορά διπλασιάστηκε φέτος, φτάνοντας περίπου το 10% κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο. Παράλληλα, επιδιώκουν να επιβραδύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η οποία απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, σημειώνει το autonews.com.

«Αντιπροσωπεύουμε περισσότερο από το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου VW, Oliver Blume, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής του κλάδου στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού. «Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης και πρέπει να το κάνουμε τώρα», τόνισε.

Οι «Big 3» είναι όλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής, τόνισε ο Blume. «Πουλάμε μεγάλους αριθμούς αυτοκινήτων με σχετικά χαμηλά περιθώρια κέρδους. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο δέχεται τεράστιες πιέσεις στην Ευρώπη».

Οι τρεις εταιρείες έχουν σε μεγάλο βαθμό κοινή θέση απέναντι στην ΕΕ, η οποία εξετάζει την Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act). Η νομοθεσία αυτή συνδέει τις κρατικές ενισχύσεις και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εταιρικούς στόλους οχημάτων με την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη και τη χρήση εξαρτημάτων και υλικών ευρωπαϊκής προέλευσης.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα πακέτο μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο θα μπορούσε να χαλαρώσει την υποχρέωση επίτευξης μηδενικών εκπομπών έως το 2035.

Διακυβεύονται επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και δισεκατομμύρια ευρώ σε πιθανά πρόστιμα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν θα επιτύχουν τους στόχους εκπομπών ρύπων για τους στόλους τους.

Τα ζητήματα αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τη VW, η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση υπό την ηγεσία του Blume. Το σχέδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει το κλείσιμο τεσσάρων ευρωπαϊκών εργοστασίων λόγω πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς και την περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως.

«Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό τομέα μαζικής παραγωγής αυτοκινήτων», δήλωσε ο Blume. «Το οικοσύστημα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στα πολυτελή αυτοκίνητα».

BMW και Mercedes εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στους κανόνες τοπικού περιεχομένου

Οι δύο άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η BMW Group και η Mercedes-Benz, επικεντρώνονται στα premium αυτοκίνητα και εξακολουθούν να έχουν σημαντική επιχειρηματική παρουσία στην Κίνα, παρά τις απώλειες πωλήσεων που υπέστησαν στον έντονο πόλεμο τιμών της κινεζικής αγοράς.

Και οι δύο εταιρείες έχουν εμφανιστεί πιο επιφυλακτικές ως προς την υποστήριξη κανόνων που θα επιβάλλουν την ευρωπαϊκή προέλευση μεγαλύτερου μέρους των εξαρτημάτων και των υλικών.

Τον Φεβρουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes, Ola Kallenius, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη προσοχή οποιαδήποτε μέτρα αποσκοπούν στην αύξηση του τοπικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση των απειλών από την Κίνα, ώστε να αποφευχθούν «ακούσιες συνέπειες», όπως αντίποινα από εμπορικούς εταίρους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BMW, Milan Nedeljkovic, δήλωσε τον Μάρτιο ότι οι προτάσεις για την ενίσχυση της παραγωγής με την ένδειξη «Made in Europe» δεν είναι χρήσιμες.

«Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στο παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο. Αυτή τη στιγμή, αυτή η θεμελιώδης οικονομική αρχή δέχεται πιέσεις. Εμείς στην Ευρώπη πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην μείνουμε πίσω», δήλωσε.



Ο προκάτοχός του, Oliver Zipse, είχε χαρακτηρίσει την πρόταση «προστατευτισμό».

Η Renault, η Stellantis και η VW δεν συμφωνούσαν πάντοτε ως προς τους κανονισμούς της ΕΕ. Η Stellantis, υπό τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της Carlos Tavares, είχε ζητήσει αυστηρή εφαρμογή των στόχων εκπομπών για το 2025, ενώ άλλες εταιρείες υποστήριζαν ότι οι στόχοι θα έπρεπε να υπολογίζονται ως μέσος όρος σε βάθος τριετίας. Τελικά, επικράτησε η δεύτερη προσέγγιση.

Η κοινή θέση των τριών μεγάλων Ευρωπαίων κατασκευαστών σχετικά με τους κανόνες τοπικού περιεχομένου αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει ένα βασικό ερώτημα: Τι ακριβώς σημαίνει «Ευρώπη»;

Αναφέρεται αποκλειστικά στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ή θα περιλαμβάνει και εμπορικούς εταίρους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, καθώς και γειτονικές χώρες χαμηλότερου κόστους, όπως το Μαρόκο και η Τουρκία, όπου η Renault, η Stellantis και άλλες εταιρείες κατασκευάζουν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα ετησίως για εξαγωγή στην ΕΕ;

«Όσοι επωφελούνται από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας», δήλωσε ο Blume. «Εάν πουλάς στην Ευρώπη, θα πρέπει να παράγεις υπό συγκρίσιμες συνθήκες».

Προτείνεται συμβιβασμός για το τοπικό περιεχόμενο

Τον Ιούνιο, η Renault, η Stellantis και η VW απέστειλαν κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας έναν συμβιβασμό σχετικά με το τοπικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την πρότασή τους, εάν το 70% των οχημάτων που κατασκευάζει ένας κατασκευαστής εντός της ΕΕ πληροί τα σχετικά κριτήρια, τότε το σύνολο των αυτοκινήτων του που πωλούνται στην Ευρώπη θα δικαιούται τα προβλεπόμενα οφέλη.

Η πρόταση αυτή σέβεται τις καθιερωμένες εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ο Blume.

Οι τρεις κατασκευαστές συμφωνούν επίσης ότι πρέπει να προβλεφθούν ειδικές πιστώσεις ή ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα μικρά αυτοκίνητα, αν και ο καθένας δίνει έμφαση σε διαφορετικές λεπτομέρειες.

Για παράδειγμα, ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, François Provost, έχει ζητήσει δεκαετές πάγωμα των κανονιστικών απαιτήσεων για τα μικρά αυτοκίνητα, ώστε οι μηχανικοί να έχουν τον χρόνο να μειώσουν το κόστος και να κάνουν τα οχήματα πιο προσιτά.

Από την πλευρά του, ο Blume έχει ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις για τη χρήση μπαταριών που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, ζήτησε να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις, ακόμη κι αν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι τέλειο.

«Τώρα είναι η ώρα να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις και να εγκρίνουμε τους κανονισμούς», δήλωσε ο Filosa στη σύνοδο κορυφής. «Συμφωνούμε στο 90% των λεπτομερειών και συμφωνούμε ως προς την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθεί η νομοθεσία».

«Θα χρειαστούν ορισμένοι συμβιβασμοί, αλλά όλοι θα βγούμε κερδισμένοι εάν υπάρξουν κανονισμοί που θα περιλαμβάνουν ευελιξία ως προς τις εκπομπές CO₂ και ίσους όρους ανταγωνισμού», πρόσθεσε.

Ο Provost προειδοποίησε ότι η Renault ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσει την ευρωπαϊκή παραγωγή της κατά περίπου 300.000 οχήματα, εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν επιδείξουν ευελιξία ως προς τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα για το 2030.

Ο Blume εξέφρασε την ικανοποίησή του για έναν γαλλογερμανικό συμβιβασμό σχετικά με τα βασικά σημεία της Πράξης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας και του πακέτου μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ανέφερε ότι είχε συναντηθεί με τον Γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz και είχε συνομιλήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron.

«Το σημαντικότερο είναι να καθορίσουμε την πορεία ως οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ευρώπη», δήλωσε ο Blume. «Η Ευρώπη μπορεί να είναι ισχυρή μόνο όταν διαθέτει ισχυρή βιομηχανία».