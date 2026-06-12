Συμμαχία Volkswagen, Stellantis και Renault για “Made in Europe” αυτοκίνητα

Τρεις από τους μεγαλύτερους ομίλους της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας ζητούν από την ΕΕ μέτρα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Volkwwagen, Stellantis και Renault, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 60% της παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ζητούν τη θωράκιση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω ενός απλού κανόνα για “Made in Europe” οχήματα.

Σε κοινή τους επιστολή σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία είδε το Reuters, οι τρεις όμιλοι ζητούν το 70% των οχημάτων στην ΕΕ να περιέχει 70% τοπικό περιεχόμενο προερχόμενο από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Το υπόλοιπο 30% θα παραμείνει ανοικτό για παραγωγή εκτός Ευρώπης — μια αναλογία την οποία οι τρεις εταιρείες χαρακτήρισαν «δίκαιη», αλλά η οποία πιθανότατα θα αμφισβητηθεί από άλλους κατασκευαστές εκτός Ευρώπης.

«Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή πρόκληση για την ανταγωνιστικότητά τους λόγω σημαντικών τεχνολογικών κενών σε στρατηγικούς τομείς, έντονων παγκόσμιων ανταγωνιστικών πιέσεων και διαρκώς υψηλού κόστους ενέργειας, παραγωγής και ρυθμιστικών απαιτήσεων», ανέφεραν στην επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε αρχικά από τους Financial Times.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε προηγούμενη έκκληση των Volkswagen και Stellantis προς την ΕΕ να προστατεύσει την αυτοκινητοβιομηχανία μέσω κινήτρων και ευνοϊκής μεταχείρισης για τα ηλεκτρικά οχήματα που παράγονται εντός Ευρώπης.

Οι εταιρείες επισήμαναν ότι η ζήτηση παραμένει αδύναμη στην Ευρώπη, με περίπου τρία εκατομμύρια λιγότερα οχήματα να πωλούνται ετησίως σε σχέση με το 2019, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική στήριξη.

Έκαναν έκκληση για μέτρα που θα ενθαρρύνουν την παραγωγή στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης στοχευμένης στήριξης για την παραγωγή μπαταριών.

Επιπλέον, ζήτησαν μεγαλύτερη ρυθμιστική ευελιξία, ειδικά για τα μικρά αυτοκίνητα, ώστε να καταστεί η ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και να ενισχυθούν οι τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Θέλουμε να προσφέρουμε καθαρά, προσιτά, τεχνολογικά προηγμένα αυτοκίνητα στη μεσαία τάξη της Ευρώπης», ανέφεραν.

«Η Ευρώπη δεν κλείνεται στον εαυτό της. Η Ευρώπη απλώς σταματά την τάση περαιτέρω μεταφοράς της βιομηχανικής παραγωγής σε τρίτες χώρες», πρόσθεταν στην επιστολή, όπως μεταδίδει το Reuters.