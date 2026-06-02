Συναγερμός στη Γερμανία: Στον αέρα 125.000 θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και η πίεση εξαιτίας του αυξανόμενου κόστους παραγωγής προκαλούν έντονη ανησυχία στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Σύνδεσμος Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (Verband der Automobilindustrie-VDA) προειδοποίησε ότι μέχρι το 2035 ενδέχεται να χαθούν στη χώρα επιπλέον 125.000 θέσεις εργασίας, και συνολικά 225.000 από το 2019, καθώς οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τον μεγαλύτερο ίσως μετασχηματισμό στην ιστορία του κλάδου.

Το σίγουρο είναι ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας, περνά μια από τις πλέον δύσκολες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών.

Η προειδοποίηση του Συνδέσμου Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών αποτυπώνει το μέγεθος της αναστάτωσης που προκαλεί η μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ηλεκτροκίνηση. Οι λόγοι είναι προφανείς, μιας και η παραγωγή ενός EV απαιτεί λιγότερα μηχανικά μέρη, μικρότερη πολυπλοκότητα και διαφορετική αλυσίδα προμηθευτών. Αυτό σημαίνει ότι πολλές «παραδοσιακές» δραστηριότητες στον κλάδο σταδιακά μπαίνουν στο περιθώριο. Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές θεωρούνται ήδη οι πιο ευάλωτοι κρίκοι της αλυσίδας, με αρκετές εταιρείες να πιέζονται οικονομικά ή να οδηγούνται ακόμη και σε αναδιάρθρωση.

Ταυτόχρονα, η Γερμανία καλείται να αντιμετωπίσει και ένα ευρύτερο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα ακριβότερα σε σχέση με τις αγορές στην Ασία εργατικά, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και η αυξημένη γραφειοκρατία καθιστούν ολοένα και λιγότερο ελκυστική την παραγωγή στη χώρα. Όπως επισημαίνει ο VDA, πολλές νέες επενδύσεις που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση και το λογισμικό μεταφέρονται πλέον εκτός Γερμανίας, εκεί όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον θεωρείται πιο φιλικό και οικονομικά βιώσιμο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις εκπομπές CO2. Με βάση το σημερινό πλαίσιο της Ε.Ε., από το 2035 θα επιτρέπεται η ταξινόμηση μόνο αμιγώς ηλεκτρικών ή υδρογονοκίνητων μοντέλων. Η VDA θεωρεί πως αυτή η στρατηγική είναι μονοδιάστατη και ζητά μια πιο «ανοιχτή τεχνολογική προσέγγιση» που θα επιτρέπει τη συνέχιση της χρήσης των plug-in υβριδικών συστημάτων καθώς και των κινητήρων εσωτερικής καύσης που θα καταναλώνουν συνθετικά καύσιμα.

Σύμφωνα με τον VDA, μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να διασώσει έως και 50.000 θέσεις εργασίας.