Συναγερμός στην Τουρκία: Μεγάλη βουτιά για τον «πνεύμονα» της χώρας

Οι ασθενείς επιδόσεις στην παραγωγή και στις εξαγωγές αυτοκινήτων αποδίδεται στην ασθενή ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά, στη μετάβαση σε άλλα μοντέλα και στις προσαρμογές στην παραγωγική διαδικασία.

Ένας από τους μεγαλύτερους αιμοδότες της τουρκικής οικονομίας είναι το αυτοκίνητο, στο οποίο επενδύει συστηματικά η γειτονική χώρα.

Το 2025 τα έσοδα από τις εξαγωγές ανήλθαν στα 41,5 δισ. δολάρια (35,7 δισ. ευρώ), επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ η Τουρκία μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα και τον πρώτο μήνα του 2026, με εξαγωγές άνω των 3 δισ. δολαρίων.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές παρέμειναν ισχυρά και το πρώτο τετράμηνο του έτους (Ιανουάριος-Απρίλιος 2026), αλλά οι συνολικές εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίες σε όγκο μειώθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, στις 300.718 μονάδες. Την ίδια ώρα η μείωση στις εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων έφτασε το 27%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας (OSD)

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στην παραγωγή οχημάτων, η οποία σημείωσε πτώση της τάξης του 3% στις 448.428 μονάδες. Η μεγαλύτερη βουτιά σημειώθηκε στον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων, με την παραγωγή να διολισθαίνει κατά 15%, στις 250.276 μονάδες.

Η απότομη πτώση στην παραγωγή και στις εξαγωγές αυτοκινήτων του κλάδου αποδίδεται στην ασθενή ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά, στη μετάβαση σε άλλα μοντέλα αυτοκινήτων και στις προσαρμογές της παραγωγής.

Αντίθετα, αξιοσημείωτη είναι η ισχυρή επίδοση στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 17%.

Άνοδος για την αξία των εξαγωγών – Μείωση των εγχώριων πωλήσεων

Τα στοιχεία της OSD αποκάλυψαν, ωστόσο, ότι παρά την εξασθένηση της παραγωγής, τα έσοδα από τις εξαγωγές παρέμειναν ισχυρά. Σύμφωνα με στοιχεία του Τουρκικού Συμβουλίου Εξαγωγέων, η αξία των εξαγωγών της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκε κατά 9% τους πρώτους τέσσερις μήνες, φτάνοντας τα 13,8 δισ. δολάρια. Έτσι, ο κλάδος συνέχισε να αποτελεί τον κορυφαίο εξαγωγικό τομέα της Τουρκίας, με μερίδιο 18%.

Το συνολικό ποσοστό αξιοποίησης παραγωγικής δυναμικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας διαμορφώθηκε στο 63% κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, υποχωρώντας στο 28% στην κατηγορία των τρακτέρ, ενώ έφτασε στο 59% στην κατηγορία των φορτηγών και στο 64% στα ελαφρά οχήματα.

Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων στη γειτονική χώρα ανήλθαν σε 382.124 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν επίσης κατά 6%, στις 290.870 μονάδες.