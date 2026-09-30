Συνεχίζει και το 2027 στη Formula 1 o Alonso

O Alonso, από τότε που υπέγραψε με την Aston Martin, το 2023, έχει συμμετάσχει σε 85 Grand Prix, έχει κατακτήσει οκτώ βάθρα και έχει σημειώσει δύο δεύτερες θέσεις.

Η Aston Martin ανακοίνωσε ότι ο Lance Stroll και ο Fernando Alonso θα συνεχίσουν να αποτελούν τους οδηγούς της ομάδας, έχοντας επεκτείνει τα συμβόλαιά τους.

Ως το πιο έμπειρο δίδυμο οδηγών στη Formula 1, οι δύο οδηγοί θα συνεχίσουν να προσφέρουν στην Aston Martin Aramco πολύτιμη αγωνιστική γνώση και τεχνική τεχνογνωσία.

O Alonso, από τότε που υπέγραψε με την ομάδα, το 2023, έχει συμμετάσχει σε 85 Grand Prix, έχει κατακτήσει οκτώ βάθρα και έχει σημειώσει δύο δεύτερες θέσεις.

Ο Stroll, ο οποίος το 2027 θα ξεκινήσει την 11η σεζόν του στη Formula 1, έχει συμπληρώσει περισσότερες από 200 εκκινήσεις σε αγώνες της Formula 1, έχοντας κατακτήσει τρία βάθρα.

To κίνητρο του Alonso

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα νέο συμβόλαιο με την Aston Martin Aramco. Πήρα τον χρόνο μου για να πάρω αυτή την απόφαση, όμως οι αγώνες είναι η ζωή και το πάθος μου και γνωρίζω ότι εξακολουθώ να διαθέτω την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα για να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι αφοσιωμένος μακροπρόθεσμα σε αυτή την ομάδα και στο να τη βοηθήσω να πετύχει», δήλωσε ο Fernando Alonso.

Πιστεύω πραγματικά σε αυτό που χτίζουμε: έχουμε ισχυρή ηγεσία, εξαιρετικούς ανθρώπους, συνεργάτες και εγκαταστάσεις. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες αναμνήσεις στις πίστες, μπροστά στους παθιασμένους φιλάθλους. Η ενέργειά τους δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που με εμπνέει και είναι αυτό που κάνει το άθλημά μας ξεχωριστό», πρόσθεσε.

Fernando Alonso

Από την πλευρά του ο Lance Stroll δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω μακροπρόθεσμα με την Aston Martin Aramco. Βρίσκομαι σε αυτή την πορεία από την αρχή και πιστεύω ότι διαθέτουμε τους πόρους και τους ανθρώπους για να γίνουμε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί.

Υπάρχει πολλή σκληρή δουλειά στο Silverstone, με πραγματική πρόοδο να σημειώνεται, και η αποφασιστικότητα που βλέπω σε κάθε τμήμα αποτελεί για μένα τεράστιο κίνητρο. Γνωρίζω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και η δέσμευσή μου είναι πιο ισχυρή από ποτέ, προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».