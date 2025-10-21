Συνεχίζεται ο χορός δισεκατομμυρίων στην Τουρκία – Πνεύμονας της οικονομίας το αυτοκίνητο

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένει ο κορυφαίος εξαγωγικός τομέας της γειτονικής χώρας.

Ένας από τους βασικούς αιμοδότες της τουρκικής οικονομίας παραμένουν οι εξαγωγές αυτοκινήτων, καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Εξαγωγέων της Αυτοκινητοβιομηχανίας Uludağ (OIB), το 9μηνο του 2025 οι συνολικές εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας έφτασαν τα 29,7 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 11,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέμεινε ο κορυφαίος εξαγωγικός τομέας της Τουρκίας την εν λόγω περίοδο, αντιπροσωπεύοντας το 17,4% των συνολικών αποστολών προς το εξωτερικό.

Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών επιβατικών ΙΧ σημείωσε άνοδο 8% στα 8,4 δισ. δολάρια, ενώ η αξία των εξαγωγών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κατέγραψε αύξηση της τάξης του 7%.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η εγχώρια παραγωγή οχημάτων ήταν στάσιμη, αλλά σε επίπεδο 9μηνου καταγράφεται αύξηση 3,1%, στα 1,03 εκατ. οχήματα. Η παραγωγή ΙΧ, ωστόσο, μειώθηκε κατά 3%, στις 637.450 μονάδες, παραμένοντας γενικά στα ίδια επίπεδα με τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκε κατά 15%, με την παραγωγή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων να σημειώνει άνοδο 17%, ενώ η παραγωγή βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μειώθηκε κατά 4%.

Σημειώνεται ότι το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2025, ο κλάδος αξιοποίησε το 65% της παραγωγικής ικανότητάς του.

Σε επίπεδο πωλήσεων καινούργιων ΙΧ, το 9μηνο σημειώθηκε άνοδος σχεδόν 10% στις 742.687 μονάδες, με best-seller το Renault Clio με 34.151 πωλήσεις. Το Tesla Model Y κατέλαβε τη 2η θέση με 27.420 αυτοκίνητα ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το Renault Megane sedan με 26.933 πωλήσεις.

Την ίδια περίοδο το made in Turkey αμιγώς ηλεκτρικό SUV Togg T10X αναδείχθηκε 4ο, κερδίζοντας τρεις θέσεις συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, όταν ήταν 7ο.