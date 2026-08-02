Συνεχίζονται οι δοκιμές της Mercedes G-Class Cabriolet

Η γερμανική μάρκα εργάζεται πάνω στην επαναφορά της ανοιχτής έκδοσης στην γκάμα της G-Class.

Αποφασισμένη να επαναφέρει την G-Class Cabriolet, σχεδόν μια δεκαετία μετά την κατάργηση της τελευταίας ανοιχτής έκδοσης του σκληροτράχηλου off-roader, είναι η Mercedes.

Πρόσφατες εικόνες δείχνουν την κάμπριο εκδοχή του μοντέλου με την ηλεκτρικά αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή κατεβασμένη. Αυτή καταλαμβάνει τον χώρο όπου βρίσκεται το πορτμπαγκάζ στη συμβατική G-Class.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά στην κορυφή της γκάμας αναμένεται να βρίσκεται η έκδοση AMG G63. Στην αντίστοιχη έκδοση της συμβατικής G-Class χρησιμοποιείται ένας V8 βενζινοκινητήρα 4,0 λίτρων με δύο υπερσυμπιεστές, ο οποίος αποδίδει 585 ίππους.

Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη ημερομηνία παρουσίασης, όμως, δεδομένου ότι το ανοιχτό αυτοκίνητο βρίσκεται ήδη σε δοκιμές και αποτελεί έκδοση ενός μοντέλου που ήδη διατίθεται στην αγορά, είναι πιθανό να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

Η πρώτη ανοιχτή G-Class έκανε την πρεμιέρα της ήδη από το 1979, με τη γενιά W 460. Και η δεύτερη γενιά (W 463) προσφερόταν επίσης χωρίς οροφή, ενώ η τελευταία G-Class Cabriolet βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το 2013.