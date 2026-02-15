Συνεργασία Hyundai και Michelin για την εξέλιξη των ελαστικών του μέλλοντος

Στο πλαίσιο της τρίτης φάσης τεχνολογικής συνεργασίας των εταιρειών, αναμένεται να επιτευχθούν καινοτομίες που θα καθοδηγήσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας.

Hyundai Motor Group και Michelin συνεχίζουν να βαδίζουν σε κοινά μονοπάτια μετά την υπογραφή τρίτου μνημονίου συνεργασίας (MOU), έπειτα από τα δύο προηγούμενα το 2017 και 2022.

Στόχος της νέας τριετούς συνεργασίας είναι η επιτάχυνση των καινοτομιών στην τεχνολογία των ελαστικών, οι οποίες θα καθορίσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας. Ειδικότερα, οι εταιρείες θα εργαστούν για:

Κοινή Έρευνα & Ανάπτυξη ελαστικών εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης στην κύλιση με στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και ελαστικών υψηλών επιδόσεων για ενίσχυση της ασφάλειας των χειρισμών

Βελτίωση της απόδοσης ελαστικών premium ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία υψηλών επιδόσεων, ασφάλεια και αυξημένη αυτονομία

Δημιουργία συστήματος εικονικής ανάπτυξης ελαστικών για χρήση εκτός δρόμου

Προώθηση της τεχνολογίας SmartGrip για βελτίωση της απόδοσης πέδησης και της αποδοτικότητας

Η συνεργασία αυτή στοχεύει να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων, όπως υψηλή ικανότητα φόρτισης, οδηγικές επιδόσεις και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το MOU του 2017 συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των ελαστικών του Hyundai Ioniq 5, ενώ η συμφωνία του 2022 σημείωσε σημαντική πρόοδο στην πρόβλεψη της φθοράς των ελαστικών και στη περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης πέδησης.

Βασιζόμενες σε αυτά τα επιτεύγματα, οι εταιρείες στοχεύουν να επιταχύνουν την τεχνολογική καινοτομία και να προσφέρουν πρωτοποριακές τεχνολογίες ελαστικών για τη μελλοντική κινητικότητα.